Kebapçıya saldırı

İstanbul Fatih'te dün akşam bir grup, otomobille Balat Hisaraltı Caddesi üzerinde bulunan OsmanYılmaz'ın sahibi olduğu kebap lokantasının önüne geldi. Yılmaz'la daha önce aralarında husumet olan kişilerden 2'si araçtan indi. Lokantanın önündebulunan kebapçıya ateşaçtı. Saldırı sonucunda talihsiz adam yaralandı. Kurşunlar, çalıştığı Kadir Has Üniversitesi'nden çıkıp evine gitmekte olan Cavit Kadık'a da isabet etti. Kadık, göğsüne gelen kurşunla ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araca binip olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde bulunan Hasan Karatepe'nin otomobilinin ön camına da kurşun geldiği öğrenildi. İnceleme yapan polisekipleri, şüphelilerinolay yerine kiralık araçlageldiklerini tespit etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.