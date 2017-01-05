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Kebapçıya saldırı

’ta otomobille gelen kişiler, kebap restoranına silahla ateş açtı. Saldırıda işyeri sahibi ile o sırada yoldan geçen bir kişi yaralandı

Kebapçıya saldırı
İstanbul Fatih'te dün akşam bir grup, otomobille Hisaraltı Caddesi üzerinde bulunan Osman Yılmaz'ın sahibi olduğu kebap lokantasının önüne geldi. Yılmaz'la daha önce aralarında husumet olan kişilerden 2'si araçtan indi. Lokantanın önünde bulunan kebapçıya ateş açtı. Saldırı sonucunda talihsiz adam yaralandı. Kurşunlar, çalıştığı Kadir Has Üniversitesi'nden çıkıp evine gitmekte olan Cavit Kadık'a da isabet etti. Kadık, göğsüne gelen kurşunla ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araca binip olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde bulunan Hasan Karatepe'nin otomobilinin ön camına da kurşun geldiği öğrenildi. İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin olay yerine kiralık araçla geldiklerini tespit etti.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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