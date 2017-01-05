İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor. Hain saldırıda 11 kişi yaralanırken 1 polis 1 adliye çalışanı ise şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silah sesleri duyulurken 11 kişi yaralandı. Yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BÖLGEYE TRAFİK AKIŞI KESİLDİ

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

BİR ŞÜPHELİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.