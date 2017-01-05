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'de terör saldırısı!

'de meydana gelen terör saldırısında 11 kişi yaralanırken 1 polis 1 adliye çalışanı şehit oldu. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldüğü yaralı bir teröristin ise arandığı bilgisi verildi.

İzmirde terör saldırısı!

Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor. Hain saldırıda 11 kişi yaralanırken 1 polis 1 adliye çalışanı ise şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silah sesleri duyulurken 11 kişi yaralandı. Yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BÖLGEYE TRAFİK AKIŞI KESİLDİ
Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

BİR ŞÜPHELİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

AHaber CANLI YAYIN
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 16:22
YORUMLAR 17 yorum yapıldı

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ufuk ufuk

dağda hareket alanı bulamayan terör örgütü şehirlere yöneldi fakat bizler terörden teröristten korkmuyoruz chp hdp pkk fetö dhkpc ve dier terör örgütleri mutlaka hesap verecek

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evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 17:43
ismail ismail

allah aşkına çıkarın idam cezasını yalvarıyorum yaaaaaaa

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 17:40
&#246;mer ömer

idam

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 17:39
ADEM ADEM

İDAM YASASI MUTLAKA ÇIKARILMALI.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 17:39
emrah emrah

hain saldırıları yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalılar..........

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 17:38
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