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dehşeti!

Fatih’te 1 aydır rehine tutulan 6 kişi, operasyonla kurtarıldı. Mağdurlara yapıldığı ve aç bırakıldığı ortaya çıktı

İşkence dehşeti!
Pakistan basınında önceki gün yayınlanan İstanbul'da rehinelere görüntüleri yayınlandı. elçiliğinin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Rehine Kurtarma ve Müzakere timi ekipleri ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili başlatılan çalışmalarda polis, 48 saat içinde rehinelerin zorla tutuldukları Fatih'teki evi tespit etti.

50 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER
Ekiplerin düzenlediği kapsamlı operasyonla Pakistan uyruklu 6 kişi kurtarıldı. Mağdurların ailelerinden hayatları karşılığında 10 ile 50 bin dolar arasında fidye almak için yaklaşık 1 aydır rehin tutulduğu belirtildi. Rehinelere işkence yapıldığı, günlerce aç bırakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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