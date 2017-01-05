İşkence dehşeti!

Pakistan basınında önceki gün yayınlanan İstanbul'da rehinelere işkence görüntüleri yayınlandı. Pakistan elçiliğinin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Rehine Kurtarma ve Müzakere timi ekipleri ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili başlatılan çalışmalarda polis, 48 saat içinde rehinelerin zorla tutuldukları Fatih'teki evi tespit etti.
50 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER Ekiplerin düzenlediği kapsamlı operasyonlaPakistan uyruklu 6 kişi kurtarıldı.Mağdurların ailelerinden hayatlarıkarşılığında 10 ile 50 bin dolar arasındafidye almak için yaklaşık 1 aydır rehintutulduğu belirtildi. Rehinelere işkence yapıldığı, günlerce aç bırakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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