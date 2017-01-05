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Başbakan ziyaretini erteledi

Başbakan Yıldırım'ın 'a gerçekleştireceği ziyaretin iki gün ertelendiği öğrenildi.

Başbakan Irak ziyaretini erteledi

Başbakan 'ın bugün gerçekleşmesi beklenen ziyaretinin iki gün ertelendiği açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinin 5-6 Ocak'ta gerçekleşeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada ziyaretin cuma günü başlayacağını söylemişti.

Edinilen bilgilere göre Yıldırım, 7 Ocak Cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta olacak.

Burada Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile görüşecek olan Yıldırım, Pazar günü de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek.

Irak merkezi hükümeti ile Türk askerinin başta Başika Kampı olmak üzere Musul ve Telafer'e dönük operasyonlarla ilgili görüş ayrılığı bulunuyor. Bu ziyaretle yeni bir sayfa açılması planlanıyor.

Başbakan Yıldırım'ın Kuzey Irak'ta ise Barzani ile görüşmesinde ikinci Kandil olarak yorumlanan Sincar'da PKK'nın varlığı ele alınacak.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 14:10
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