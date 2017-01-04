Yıldız mucit

Eskişehir'de lise oğrencisi Enes Can Yıldız, babasından kopek almasını istedi. Besleyecek yerleri olmadığını soyleyen babası ise isteği reddetti. Hevesinin yarım kalmaması icin uğraşan genc, kopeği koyde besleme fikrini sundu. Koydeki komşulara zahmet vermek istemeyen baba Süleyman Yıldız, bu fikirede sıcak bakmadı. Bunun uzerine genc adam, otomatik yemleme makinesi yapacağını soyledi. Baba Yıldız, "Makinenin yaparsan köpeği alırım" dedi. Bunun uzerine Enes Can, otomatik yemleme makinesi yaptı. Baba Yaldız, sozunde durup kopeği aldı. Makineyi daha cok geliştirmeyi duşunduğunu belirten genc mucit, "Belediyelerden ve TÜBİTAK'dan destek bekliyorum."