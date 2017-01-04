Yol Durumu
  1. Hafta sonu kar geliyor
  2. Emeline ula ştı

Yıldız mucit

Yıldız mucit
Eskişehir'de lise oğrencisi Enes Can Yıldız, babasından kopek almasını istedi. Besleyecek yerleri olmadığını soyleyen babası ise isteği reddetti. Hevesinin yarım kalmaması icin uğraşan genc, kopeği koyde besleme fikrini sundu. Koydeki komşulara zahmet vermek istemeyen baba Süleyman Yıldız, bu fikirede sıcak bakmadı. Bunun uzerine genc adam, otomatik yemleme makinesi yapacağını soyledi. Baba Yıldız, "Makinenin yaparsan köpeği alırım" dedi. Bunun uzerine Enes Can, otomatik yemleme makinesi yaptı. Baba Yaldız, sozunde durup kopeği aldı. Makineyi daha cok geliştirmeyi duşunduğunu belirten genc mucit, "Belediyelerden ve TÜBİTAK'dan destek bekliyorum."
Etiketler:
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar