Tutuklandı

Türkiye’ye hakaret ettiği için KKTC’den sınır dışı edilen Barbaros Şansal, uçakla İstanbul’a getirildi. Havalimanında kendisine tepki gösteren bir grup tarafından darp edildi. Emniyet’teki ifadesinde sosyal medya paylaşımlarını inkar eden ‘Terzi Yamağı’ tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kendisini "Terzi Yamağı" olarak tanımlayan Barbaros Şansal, son dönemde işiyle değil, skandallarıyla gündeme geldi. 2015'te KKTC'ye uyuşturucu maddeyle girdiği gerekçesiyle tutuklanıp 6 gün cezaevinde yatan ünlü modacı, yılbaşı tatili için yine KKTC'ye gitti. Burada 31 Aralık günü çektiği bir videoyu, sosyal medya hasabından deşifre etti. Türkiye'ye ve millete hakaretlerler yağdırdığı bu video, büyük tepki çekti. Lefkoşa'da yaşayan 8 kişi, Şansal'dan şikayetçi olmak üzere Lefkoşa PolisMüdürlüğü'nde gitti. 8 kişinin imzasının bulunduğu dilekçede, Şansal'ın devleteve millete hakaret ettiği ve gereğininyapılması istendi. Barbaros Şansal ile ilgili 2015'te tutuklandığı dönemde sınır dışı edilmesi yönünde alınan karar, KKTCİçişleri Bakanı Kutlu Evren'in devreye girmesiyle hayata geçirildi. Sınır dışı edilen Şansal'ın da içinde bulunduğu Lefkoşaİstanbul seferini yapan THY uçağı, öneki akşam Atatürk Havalimanı'na indi. Bazıyolcular ve havalimanı personeli, polislertarafından uçaktan indirilen Şansal'ıdarp etti. Güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Şansal'a saldıran 12 kişi, Atatürk Havalimanı EmniyetŞube Müdürlüğü'nde ifade verdi. TGS çalışanları "Milli duygularımıza hakimolamadık. Bağırdık. Polis kalkanındandolayı da herhangi bir şey yapmadık" dedi. Gözaltında tutulan Şansal'ın Emniyet'tekiifadesi ise dikkat çekti. Şansal,sağlık kontrolünden geçirildikten sonraİstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Barbaros Şansal, ifadesinde hakaret içeren paylaşımını inkar etti. Söz konusuvideonun çarpıtıldığını söylemekle yetindi. Ünlü modacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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