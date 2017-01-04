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Tutuklandı

Türkiye’ye hakaret ettiği için KKTC’den sınır dışı edilen , uçakla İstanbul’a getirildi. Havalimanında kendisine tepki gösteren bir grup tarafından darp edildi. Emniyet’teki ifadesinde sosyal medya paylaşımlarını inkar eden ‘’ tutuklanarak cezaevine gönderildi

Tutuklandı
Kendisini "Terzi Yamağı" olarak tanımlayan Barbaros Şansal, son dönemde işiyle değil, skandallarıyla gündeme geldi. 2015'te KKTC'ye uyuşturucu maddeyle girdiği gerekçesiyle tutuklanıp 6 gün cezaevinde yatan ünlü modacı, yılbaşı tatili için yine KKTC'ye gitti. Burada 31 Aralık günü çektiği bir videoyu, sosyal medya hasabından deşifre etti. Türkiye'ye ve millete hakaretlerler yağdırdığı bu video, büyük tepki çekti. Lefkoşa'da yaşayan 8 kişi, Şansal'dan şikayetçi olmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde gitti. 8 kişinin imzasının bulunduğu dilekçede, Şansal'ın devlete ve millete hakaret ettiği ve gereğinin yapılması istendi. ile ilgili 2015'te tutuklandığı dönemde sınır dışı edilmesi yönünde alınan karar, KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in devreye girmesiyle hayata geçirildi. Sınır dışı edilen Şansal'ın da içinde bulunduğu Lefkoşaİstanbul seferini yapan THY uçağı, öneki akşam Atatürk Havalimanı'na indi. Bazı yolcular ve havalimanı personeli, polisler tarafından uçaktan indirilen Şansal'ı darp etti. Güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Şansal'a saldıran 12 kişi, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. TGS çalışanları "Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık" dedi. Gözaltında tutulan Şansal'ın Emniyet'teki ifadesi ise dikkat çekti. Şansal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Barbaros Şansal, ifadesinde hakaret içeren paylaşımını inkar etti. Söz konusu videonun çarpıtıldığını söylemekle yetindi. Ünlü modacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERHAN ÖZTÜRK- CEVDET ÖZDEMİR
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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