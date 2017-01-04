Soysal mesaj!

İnternet aşkı, adliyede bitti! Antalya'da yaşayan Volkan Y.'nin (23) başı fena halde derde girdi. Buna göre Volkan Y., 2016'nın Şubat ayında Facebook üzerinden Candan Seçil Y. adlı bir kadınla iletişime geçti! İkili 27 Şubat'ta buluşmaya karar verdi. Adres Mazıdağı Mezarlığı'nın çevresiydi! Volkan Y. ile Seçil Y., arabanın arka koltuğuna geçti. Bir süre konuşan ikili, aşka geldi! İkisi de üstünü çıkarırken, aracın kapısı bir anda açılıverdi! Arkadan gelen bir kişi Volkan Y.'nin kafasına silahın kabzasını indirdi. Koltuğun üzerine yığılan talihsiz genç, araçtan çekildi.
ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Yere düştüğü sırada da bir kişi pompalı tüfekle, bir kişi, tabancanın kabzasıyla bir kişi de sopayla talihsiz adamı linç etti. Zanlılar eline plastik kelepçe taktıkları genci ormanlık alana götürüp darp etti. Ardından Volkan Y.'ye "Sana söyleyeceğimiz iki ismi bizegetireceksin. Onları getirirsen sana birdaha yaklaşmayacağız" dedi. Zanlıların Volkan Y.'den istediği kişiler ise kuzeni Buket C. ile Şerife C. idi. Zanlılar daha sonra Volkan Y.'yi ormanlık alanda bırakıp gitti. Ardından Facebook hesabı üzerinden Volkan Y.'ye çıplak fotoğrafları gönderildi. Bunun üzerine talihsiz genç, polise gidip şehir eşkıyalarını şikayet etti. Osman D., Uğur Ş. ve Candan Seçil Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Eroin bağımlısı olduğunu belirten Candan Seçil Y., Osman D.'nin talebi üzerine Volkan Y. ile Facebook'tan tanışıp arkadaş olduğunu söyledi. Candan Seçil Y. 8 yıl 3 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Osman D. (28) ve Uğur Ş.'ye (34) ise 13'er yıl hapis cezası verildi.
GENÇ ADAMAAŞK TUZAĞI
Facebook üzerinden Candan Seçil Y. ile tanışan Volkan Y.'nin başına gelmeyen kalmadı. Darp edilen ve çıplak fotoğrafları çekilen talihsiz adam, eşkıyaların elinden canını zor kurtardı. Volkan Y.'nin şikayeti üzerine suçlular, hak ettikleri cezayı aldı.
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