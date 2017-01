Sınırda Telafer teyakkuzu

Suriye'de kıpırdayamaz hale gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Sincar- Telafer bölgesinde kendine yeni bir alan açmak için fırsat kolluyor. Şırnak sınırında bulunan 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı ise bölgenin terörden temizlenmesi için her türlü hazırlığını yaptı.DEAŞ terör örgütünün Irak'ta Musul'u ve çevresini ele geçirmesiyle birlikte, bir diğer Türkmen kenti olan Telafer de teröristler tarafından işgal edilmişti. Uzun zamandır DEAŞ'ın elinde bulunan kent, Türkiye sınırına da yakın mesafede yer alıyor. DEAŞ Telafer'i ele geçirince halk Türkiye'ye sığınmıştı.Irak'ın kuzeyinde bulunan kent, hem PKK terör örgütünün hem de Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi örgütünün kıskacında. PKK terör örgütü, Kandil'deki hakimiyetini Sincar-Telafer'e yayarak, bölgede kendine yeni bir alan kurmak istiyor. Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD-YPG bölgesiyle de birleştirilmek istenen bu alan yeni bir terör üssü olarak planlanıyor. Ankara ise, Türkiye'nin Sincar'da ikinci bir Kandil kurulmasına karşı. Son olarak bölgede DEAŞ'ı temizlemek isteyen Haşdi Şabi grubunun Telafer'e girmek üzere olduğu gündeme geldi. PKK ve Haşdi Şabi'nin ortak bir operasyon yaparak, bölgedeki bir havalimanını ele geçirdiği haberleri yapıldı.Ankara, Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye'de terör koridoru sekteye uğrayan PKK'nın, Irak'ın kuzeyinde kendine yeni alan açmak için Sincar-Telafer arasını hareketlendirebileceği ihtimalini göz ardı etmiyor. Ankara ve Çankırı'daki mekanize piyade birliklerinin Şırnak sınırına gönderilmesiyle birlikte sınır hattı hem savunma hem de taaruz noktasında güçlendirildi. Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine karşı yapılabilecek her türlü kara ve hava destekli operasyona karşı harekat planları hazır.Irak sınırında büyük önüm taşıyan 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı her türlü harekat planına karşı tahkim edildi. Şırnak'ta bulunan bu tümen, özellikle terör PKK'nın bölgede ikinci bir Kandil oluşturması için hareket etmesi durumunda, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Irak'ın kuzeyine kara birlikleriyle müdahale edecek. Bu konu Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ve Erbil ziyareti sırasında da gündeme gelecek. Türkiye'nin, Irak sınırında terör örgütü istemediği, PKK terörüne karşı burada gerektiğinde operasyon yapabileceği, bunu da Bağdat yönetimi ile birlikte yapmak istediği anlatılacak. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin de "PKK Şengal'den çekilmeli" şeklindeki açıklaması da hatırlatılarak, Irak'ın kuzeyinin ve terörden temizlenmesi gerektiği belirtilecek.