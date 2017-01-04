Yol Durumu
  1. ‘Katliam yap’ talimatı sözde DEAŞ emirinden
  2. Dersimiz: Şiddet

Önce tecavüz sonra gasp

Önce tecavüz sonra gasp
İstanbul'da yaşayan G.K., sosyal medyadan Umut Namaz ile tanıştı. İkili, yılbaşı akşamı buluşma kararı aldı. Genç kızla Taksim'de buluşan Namaz ile yanındaki arkadaşı Yıldırım Gönül korkunç bir plan hazırladı. Beylikdüzü'ndeki bir gece kulübüne giderek eğlenen 3'lü daha sonra arabaya binerek yola çıktı. Boş bir arazide aracı durduran Namaz, arkadaşı Gönül ile birlikte G.K.'ye tecavüz edip, genç kızın çantasını çaldı. İkili daha sonra G.K.'yi araçtan atıp kaçtı. Şoka giren G.K., soluğu karakolda aldı. Genç kızın şikayeti üzerine Namaz ve Gönül, evlerinde yakalandı. Zanlılar tutuklandı.

BARIŞ SÖZAL
Etiketler: ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar