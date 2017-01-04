Önce tecavüz sonra gasp

İstanbul'da yaşayan G.K., sosyal medyadan Umut Namaz ile tanıştı. İkili, yılbaşı akşamı buluşma kararı aldı. Genç kızla Taksim'de buluşan Namaz ile yanındaki arkadaşı Yıldırım Gönül korkunç bir plan hazırladı. Beylikdüzü'ndeki bir gece kulübüne giderek eğlenen 3'lü daha sonra arabaya binerek yola çıktı. Boş bir arazide aracı durduran Namaz, arkadaşı Gönül ile birlikte G.K.'ye tecavüz edip, genç kızın çantasını çaldı. İkili daha sonra G.K.'yi araçtan atıp kaçtı. Şoka giren G.K., soluğu karakolda aldı. Genç kızın şikayeti üzerine Namazve Gönül, evlerinde yakalandı. Zanlılar tutuklandı.
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