Ölümüne takip

Aydın'da takip kovalamacası kanlı bitti. Nazilli Emniyet Müdürlüğü haber merkezinden, dün akşam Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda telsizle otomobille kız kaçırıldığı anonsu yapıldı. Bu sırada Ordu Caddesi'nde devriye gezen Hasan Özdemir idaresindeki polis aracı, bahsi geçen aracı fark etti. Polisi gören otomobilsürücüsü hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Haşim Karatay yönetimindeki akaryakıt tankeri, polis aracına yandan çarptı. Kazada Özdemir ile yanında bulunan Başpolis YenerArslan, araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Arslan ve Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Arkadaşlarının ölüm haberinialarak hastaneye gelen mesaiarkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
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