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Ölümüne

Ölümüne takip
Aydın'da kovalamacası kanlı bitti. Nazilli Emniyet Müdürlüğü haber merkezinden, dün akşam -Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda telsizle otomobille kız kaçırıldığı anonsu yapıldı. Bu sırada Ordu Caddesi'nde devriye gezen Hasan Özdemir idaresindeki aracı, bahsi geçen aracı fark etti. Polisi gören otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Haşim Karatay yönetimindeki akaryakıt tankeri, polis aracına yandan çarptı. da Özdemir ile yanında bulunan Başpolis Yener Arslan, ta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Arslan ve Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Arkadaşlarının ölüm haberini alarak hastaneye gelen mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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