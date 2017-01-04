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MHP'de istifa

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili görevinden istifa etti.

MHPde istifa

MHP İstanbul Milletvekili , MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kaya, görevinden istifasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan, kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek Anayasa değişikliği teklifi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir." ifadesini kullanan Kaya, şu görüşleri savundu:

"Bütün hayatım uğrunda mücadeleyle geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım, aklıma ve vicdanıma Anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' dememi emrederken, iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak, halen yürütmekte olduğum MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. İstifama, hiç kimse tarafından, kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir."
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 14:07
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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murat murat

fetö sempatizanımısın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 15:19
FatihSultan23 FatihSultan23

Mhp bence Temizleniyor. Gerçek Türk Milliyetçiliğini gösterecektir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 04.01.2017 14:24
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