Kulüpten ilk fotoğraf

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, 39 kişinin hayatını kaybettiği ünlü eğlence mekanı Reina'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında mekanın içi saldırının ardından ilk kez fotoğraflandı. Saldırının dehşeti ise duvarları delen mermilerin izinde saklıydı.
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