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Kulüpten ilk fotoğraf

Kulüpten ilk fotoğraf
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı , 39 kişinin hayatını kaybettiği ünlü eğlence mekanı 'yı ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında mekanın içi saldırının ardından ilk kez fotoğraflandı. Saldırının dehşeti ise duvarları delen mermilerin izinde saklıydı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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