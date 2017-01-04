‘Katliam yap’ talimatı sözde DEAŞ emirinden

O TAKSİCİ ANLATTI
İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'yı uzun namlulu silahla basarak 39 kişiyi katleden, 65 kişiyi de yaralayan teröristin kimliği, kod adı ve İstanbul'daki bağlantıları deşifre edildi.
- İstanbul Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri, 71 ayrı kamera görüntüsü üzerinden teröristi olay yerine 300 metre mesafede bırakan taksiciye ulaştı. 34 TJT 14 plakalı taksinin sürücüsü, olaydan 3-4 saat sonra gözaltına alındı. Taksi şoförü, teröristi Zeytinburnu'ndan aldığını, sahil yolunu takiple olay yerine geldiğini ve silah seslerini duyup saldırıyı fark edince korkup kaçtığını ifade etti.
'EMİR'İN YARDIMCISI TEŞHİS ETTİ
- TEM Şube'de sorgulanan taksici, "Kırık bir Türkçe ile konuşuyordu. Cep telefonumu rica edip bir-iki yeri aradı. Anlayamadığım Arapça'ya benzer bir dille konuştu. Konuşma bitince telefonumu verdi. Olay yerine 250-300 metre mesafe uzaklıkta ücretini ödeyerek indi" diye ifade verdi.
- Taksicinin 0531 ile başlayan cep telefonu HTS kayıtlarını inceleyen polis, teröristin söz konusu görüşmeyi Kazakistan doğumlu Yefien C., DEAŞ'ın sözde İstanbul emiri Hoca Aka ve yardımcısı Yusuf kod adlı İlyas Momoşaripov ile yaptığını saptadı.
1998 DOĞUMLU
- Polis önceki gece Zeytinburnu ve Başakşehir'de düzenlediği operasyonlarda Tacikistanlı İlyas Momoşaripov ve kendisiyle bağlantılı 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Momoşaripov da, katliamcıyı fotoğrafından teşhis etti. Bu kişilerin ifadeleri ve bağlantıları doğrultusunda yapılan yeni operasyonlarda ise 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis, ifadeler ve eldeki bulgular ışığında saldırganın, 1988 doğumlu olduğunu ve "Abu Muhammed Horasani" kod ismini kullandığını belirledi.
GİZLİ SERVİS ŞÜPHESİ
- Polis, Kırgız kökenli olduğunu düşündüğü teröristin kasım başında kaçak yollarla Suriye'den yurda giriş yaptığını ve örgütün şehir savaşçıları içerisinde yer aldığını belirledi. Teröristin, İstanbul'da Başakşehir-Kayaşehir'deki adresinden, saldırıdan 3 gün önce ayrıldığını, saldırıdan önceki 48 saatini ise Zeytinburnu'daki Kırgız yakınlarının yanında geçirdiği belirlendi.
- Olay yerinde bulunan Kalaşnikof silahtan parmak izi örnekleri alındı. Parmak izi eşleştirmesinde herhangi bir arşiv kaydına rastlanmadı. Saldırganın eşi ve 2 çocuğunun ise Konya'da gözaltına alındığı öğrenildi.
- Teröristin yurda giriş yaptıktan sonra önce Konya'ya ardından İstanbul'a gittiği, çok iyi Rusça ve Özbekçe'nin yanısıra Arapça ve Türkçe konuşabildiğini ortaya çıktı. Eylem talimatını örgütün sözde İstanbul emiri Hoca Aka'dan alan teröristin, bir gizli servisin kontrolünde hareket ettiği ve kaçışında bu servisin etkin rol oynadığı üzerinde duruluyor. Sözde emir Aka'nın izi de sürülüyor.
HEDEF İKİZ SALDIRIYDI
İstihbarat kaynaklarının tespitlerine göre, yılbaşı gecesi Ankara'da da aynı örgüt tarafından eş zamanlı saldırı planlandı ancak Ankara polisi, 8 DEAŞ'lıyı yakalayarak ikinci bir katliamı engelledi. İstanbul'da ise bombalı kamyon saldırısı ihbarı üzerine kamyonlar üzerine yoğunlaşan ve 7 ilçeye kamyon sokmayan polisin mekâna yönelik güvenlik yoğunlaşmasının da bu nedenle hafiflediği ve saldırganın da bu aşamada harekete geçtiği öğrenildi. Kod adını eski bir siyasetçiden aldı. Öte yandan terörist "Abu Muhammed Horasani" kod adını, 718-755 yılları arasında yaşamış İranlı bir siyasetçiden aldı. "Ebu Müslim Horasani" Emevi Devleti'nin yıkılışı ve Abbasi Devleti'nin kurulması aşamalarında önemli roller üstlenmişti. Horasan'da bulunduğu sıralarda Emevilere karşı faaliyetler yürütmüş ve isyan hazırlıklarını organize etmişti.
SABAH
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