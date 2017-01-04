Kansorsiyum!

* Reina'da 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist. 15 Aralık günü İstanbul'a gitmek için Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
ÖNCE BAŞAKŞEHİR'DE KALDI
Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan hain ve ailesi, önce Konya'da bir ev kiraladı! Terörist, 15 Aralık günü ise İstanbul'a doğru yola çıktı. Başakşehir Kayaşehir'de bir evde saklandı. Saldırıdan 3 gün önce buradan ayrıldı. Zeytinburnu'nda bulunan Özbek arkadaşının yanında kaldı. 31 Aralık'ın son dakikalarında ise Zeytinburnu'nda kaldığı evden çıkıp bir taksiye atladı. Reina'daki kalleş saldırıyı yaptı. Ekipler caniyi her yerde ararken önemli bilgilere ulaştı. Buna göre terörist, çok iyi derecede Rusça, Özbekçe ve Arapça konuşmaktaydı. Ayrıca Türkçe bildiği de ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde ise katilin saldırı öncesinde keşif yaptığı vurgulandı. o gör ünt ülerin ço ğu do ğru de ğil Emniyet kaynaklarına göre DEAŞ'lı terörist mekânın içerisinden saldırı öncesinde ve sonrasında da destek almıştı. Caninin kullandığı merminin çelik çekirdekleri ile sis bombaları da NATO ve ABD ordusunun kullandığı ABD malı mühimmattı. Polis, teröristin medyada ortaya çıkan (taksiye bindi, taksiden indi gibi) görüntülerinin büyük bir kısmının ise doğru olmadığını açıkladı. Caninin eylem talimatını ise örgütün İstanbul emiri Hoca Aka'dan aldığı açıklandı. Kulübün eski güvenlik müdürü olan emekli SAT Komandosu Ergin Geldikaya da ilginç açıklamalar yaptı. Geldikaya, "Reina'nın 3 girişi var. Büyük bir ihtimalle diğer iki kişi girişleri engelledi, terörist de ön kapıdan girip saldırıyı düzenledi" ifadelerini kullandı. Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı. Zanlılar arasında teröristin eşinin de bulunduğu açıklandı.
Güvenlik birimleri katilin yabancı bir gizli servisin kontrolü altında olduğunu vurguladı. Kaçışını da bu örgüt ajanlarının organize ettiği görüşü ağırlık kazandı.
PASAPORT OYUNU
Sosyal medyada teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi dün Bişkek'te ortaya çıktı. İstanbul'dan Bişkek'e gelen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov pasaportun kendisine ait olduğunu belirtti. Görüntüsü yayınlanan teröriste benzerliğinden dolayı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve 1 saatlik sorgunun ardından özür dilenerek serbest bırakıldığını açıkladı.
KOD ADI ABU MUHAMMED
Teröristin 15 Aralık 2016'da, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki görüntülerine ulaşıldı. Saldırganın kulaklıkla müzik dinleyerek rahat tavırlarla hareket ettiği belirlendi. Ayrıca "Abu Muhammed" adıyla da otobüs bileti satın aldığı öğrenildi. Bu arada teröristin, İranlı ünlü bir siyasetçinin ismini kod ad olarak kullandığı belirlendi. Teröristin kod isim olarak seçtiği İranlı siyasetçi, Emevi Devleti'nin yıkılışı ve Abbasi Devleti'nin kurulması aşamalarında önemli roller üstlenmişti!
FERİT ZENGİN
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