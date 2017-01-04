Hafta sonu kar geliyor

Meteroloji'nin yaptığı tahmine gore, İstanbul ve Ankara'ya yılın ilkkarı bu hafta yağacak. Perşembe gununden itibaren ulke genelinde yağışlar gorulmesi bekleniyor. Cuma gununden itibaren ise İstanbul'da sıcaklıkların hissedilir derecededüşmesi beklenirken Marmara genelinde kar yağışı başlayacak. İstanbul ve Ankara başta olmak uzere yurdun buyuk bolumu pazar gunu de devam edecek olan kar yağışının etkisi altında kalacak.
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