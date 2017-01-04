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Hafta sonu kar geliyor

Hafta sonu kar geliyor
Meteroloji'nin yaptığı tahmine gore, İstanbul ve Ankara'ya yılın ilk karı bu hafta yağacak. Perşembe gununden itibaren ulke genelinde yağışlar gorulmesi bekleniyor. Cuma gununden itibaren ise İstanbul'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken Marmara genelinde başlayacak. ve başta olmak uzere yurdun buyuk bolumu pazar gunu de devam edecek olan kar yağışının etkisi altında kalacak.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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