Emeline ulaştı

İzmir'de ozel bir universitede calışan Emel Akçay, 11 yıl once sağlık sorunları yaşamaya başladı. Hastaneye başvurdu. Bircok kontrolden gecti. Doktorlar, rahatsızlığının nedenini anlayamadı. Yılmadı. Doktor doktor gezdi. Ancak bir turlu hastalığı tespit edilemedi. Gittiği 7'nci doktor ise MShastası olduğunu teşhis etti. MS hastası olduğunu cok gec oğrendiğini belirten Emel Akcay, "Zaman zaman nüksedenbir hastalığım vardı. 1994'de ilk etkiyihissettim. Vücudumun yarısını hissetmiyordum.Doktorlar psikolojik olduğusöyledi. Bir hafta icinde kendiliğinden gecti. 1998 yılında ise daha guclu bir atak yaşadım. Nöroloji uzmanı da psikolojikolduğunu söyledi. 2005 yılında o kadar guclu bir atak geldi ki bu kez doktor doktor gezmeye başladım. 7'nci doktorda teşhis konulabildi. 4 yıl tekerlekli sandalyedeyaşamak zorunda kaldım. O 4 yılı çokdaha özgür, çok daha sağlıklı yaşayabilirdim" diye konuştu.
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