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Emeline ulaştı

11 yıl atak geçiren ’a teşhis konulamadı. 4 yıl tekerlekli sandalyede yaşadı. Gittiği 7’nci doktorda hastası olduğunu öğrenen Akçay, “4 yılımı çok daha özgür yaşayabilirdim” dedi

Emeline ula ştı
İzmir'de ozel bir universitede calışan Emel Akçay, 11 yıl once sağlık sorunları yaşamaya başladı. Hastaneye başvurdu. Bircok kontrolden gecti. Doktorlar, rahatsızlığının nedenini anlayamadı. Yılmadı. Doktor doktor gezdi. Ancak bir turlu hastalığı tespit edilemedi. Gittiği 7'nci doktor ise MS hastası olduğunu teşhis etti. hastası olduğunu cok gec oğrendiğini belirten Emel Akcay, "Zaman zaman nükseden bir hastalığım vardı. 1994'de ilk etkiyi hissettim. Vücudumun yarısını hissetmiyordum. Doktorlar psikolojik olduğu söyledi. Bir hafta icinde kendiliğinden gecti. 1998 yılında ise daha guclu bir atak yaşadım. Nöroloji uzmanı da psikolojik olduğunu söyledi. 2005 yılında o kadar guclu bir atak geldi ki bu kez doktor doktor gezmeye başladım. 7'nci doktorda teşhis konulabildi. 4 yıl tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kaldım. O 4 yılı çok daha özgür, çok daha sağlıklı yaşayabilirdim" diye konuştu.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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