Elinize ayağınıza sağlık

Ankara'da yaşayan Keçiören BekirGökdağ Anadolu Lisesi Öğrencisi EbrarDemirel'in çektiği fotoğraf, soğuk havadaiçimizi ısıttı. Buna göre, Ankara'da görevliiki polis, kış günü yırtık ayakkabılarıyladolaşan yaşlı bir amcayla karşılaştı. Onuhemen bir mağazaya götürdü. Yaşlı amcayayeni bir ayakkabı almak isteyen polisler,eski ayakkabılarını elleriyleçıkardı. Dükkandan seçtikleribir ayakkabıyı yine kendielleriyle amcanın ayağınagiydirdi. Tam o anda mağazanınönünde bulunan Ebrar dabu iyilik dolu anın fotoğrafınıçekti. Facebook hesabındanyayınladı. Altına da duygu doluşu satırları yazdı:
PARA ALMADI "Mağaza sahibi,ayakkabılar içinpolislerimizdenherhangi bir ücrettalep etmedi. Songünlerde yaşadığımızkötü olaylara ve kötüniyetli insanlara birkez daha Türkmilletinin birlik veberaberliğini aslabozamayacağınıngöstergesidir.Allah devletimizeve polisimize zevalvermesin." Bu fotoğrafve mesaj paylaşımrekoru kırdı.
Polislerin yaşlı adama ayakkabı giydirirken çekilen fotoğraf, lise öğrencisi Ebrar Demirel'in objektifine yansıdı. Bu kare herkesi ağlattı.
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