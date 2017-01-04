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Elinize ayağınıza sağlık

İki , yaşlı adamın yırtık ayakkabılarına dayanamadı. Ona mağazadan bir çift pabuç aldı. Liseli Ebrar tesadüfen bu anı fotoğrafladı. “İçimiz ısındı” diyerek sosyal medyadan yayınladı

Elinize ayağınıza sağlık
Ankara'da yaşayan Keçiören Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi Öğrencisi Ebrar Demirel'in çektiği fotoğraf, soğuk havada içimizi ısıttı. Buna göre, Ankara'da görevli iki polis, kış günü yırtık ayakkabılarıyla dolaşan yaşlı bir amcayla karşılaştı. Onu hemen bir mağazaya götürdü. Yaşlı amcaya yeni bir ayakkabı almak isteyen ler, eski ayakkabılarını elleriyle çıkardı. Dükkandan seçtikleri bir ayakkabıyı yine kendi elleriyle amcanın ayağına giydirdi. Tam o anda mağazanın önünde bulunan Ebrar da bu iyilik dolu anın fotoğrafını çekti. Facebook hesabından yayınladı. Altına da duygu dolu şu satırları yazdı:

PARA ALMADI
"Mağaza sahibi, ayakkabılar için polislerimizden herhangi bir ücret talep etmedi. Son günlerde yaşadığımız kötü olaylara ve kötü niyetli insanlara bir kez daha Türk milletinin birlik ve beraberliğini asla bozamayacağının göstergesidir. Allah devletimize ve polisimize zeval vermesin." Bu fotoğraf ve mesaj paylaşım rekoru kırdı.

Polislerin yaşlı adama ayakkabı giydirirken çekilen fotoğraf, lise öğrencisi 'in objektifine yansıdı. Bu kare herkesi ağlattı.

YUNUS EMRE KAVAK
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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