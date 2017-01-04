Ecrin de ölmesin

Cemile ve Savaş Özdoğan, iki evladını Gevşek Bebek Sendromu hastalığından kaybetti. Tek çocukları Ecrin de bu hastalığa yakalandı. Acılı çift, “ABD’de üretilen ilacın Türkiye’ye getirilmesini istiyoruz. Ecrin’imiz de ölmesin” dedi
Manisa'nın Soma ilcesinde yaşayan Cemile ve SavaşÖzdoğan, evlatlarına doyamadı. Çiftin ilk iki çocuğu Gevşek BebekSendromu hastalığından yaşamınıyitirdi. Hayatta kalan tek çocuklarıEcrin de aynı hastalığa yakalandı. Minik kız zamanla hareket edemez duruma geldi. Yatağa ve makineye bağlı yaşamaya başladı. Kızlarının tedavisiiçin gereken tek ilacın ABD'deüretildiğini söyleyen acılı aile, SağlıkBakanlığın'dan ilacın Türkiye'yegetirilmesini istedi. Ecrin'in makineye bağlı yaşam savaşı verdiğini anlatan anne Cemile Ozdoğan, "Şu anda bu hastalık icin tek ilac Amerika'da uretildi. Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Ancak henuz ilacın gelmediğini soylediler. Bir an once bu ilacın gelmesini istiyoruz. İki çocuğumuzu bu hastalıktankaybettik. Ecrin'i kaybetmek istemiyoruz. Bir cocuğun gozlerine bakılır biz surekli makinelere bakıyoruz. İlac tedavisi sonrasında da Ecrin'i ayağa kaldıracak bir Noroloji Doktoru istiyoruz" dedi.
KIZIM SAYESİNDE KURTULDUM
Soma madem faciasından kızı sayesinde kurtulduğunu belirten baba Savaş Ozdoğan ise şoyle konuştu: "Olay gunu Ecrin rahatsızlandı. İzin alarak hastaneye goturdum. Patlamanın olduğunu oğrendim. Her şeyde bir hayır var. O gun izinli olduğumdan dolayı kızım sayesinde hayatta kaldım. Kızımızın sağlığına kavuşmasını istiyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.