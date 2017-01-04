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Ecrin de ölmesin

Cemile ve Savaş Özdoğan, iki evladını hastalığından kaybetti. Tek çocukları Ecrin de bu hastalığa yakalandı. Acılı çift, “ABD’de üretilen ilacın Türkiye’ye getirilmesini istiyoruz. Ecrin’imiz de ölmesin” dedi

Ecrin de ölmesin
Manisa'nın ilcesinde yaşayan Cemile ve Savaş Özdoğan, evlatlarına doyamadı. Çiftin ilk iki çocuğu Gevşek Bebek Sendromu hastalığından yaşamını yitirdi. Hayatta kalan tek çocukları Ecrin de aynı hastalığa yakalandı. Minik kız zamanla hareket edemez duruma geldi. Yatağa ve makineye bağlı yaşamaya başladı. Kızlarının tedavisi için gereken tek ilacın ABD'de üretildiğini söyleyen acılı aile, Sağlık Bakanlığın'dan ilacın Türkiye'ye getirilmesini istedi. Ecrin'in makineye bağlı yaşam savaşı verdiğini anlatan anne Cemile Ozdoğan, "Şu anda bu hastalık icin tek ilac Amerika'da uretildi. Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Ancak henuz ilacın gelmediğini soylediler. Bir an once bu ilacın gelmesini istiyoruz. İki çocuğumuzu bu hastalıktan kaybettik. Ecrin'i kaybetmek istemiyoruz. Bir cocuğun gozlerine bakılır biz surekli makinelere bakıyoruz. İlac tedavisi sonrasında da Ecrin'i ayağa kaldıracak bir Noroloji Doktoru istiyoruz" dedi.

KIZIM SAYESİNDE KURTULDUM
Soma madem faciasından kızı sayesinde kurtulduğunu belirten baba Savaş Ozdoğan ise şoyle konuştu: "Olay gunu Ecrin rahatsızlandı. İzin alarak hastaneye goturdum. Patlamanın olduğunu oğrendim. Her şeyde bir hayır var. O gun izinli olduğumdan dolayı kızım sayesinde hayatta kaldım. Kızımızın sağlığına kavuşmasını istiyorum."
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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