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  1. Önce tecavüz sonra gasp
  2. Tutuklandı

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Dersimiz: Şiddet
Şiddet, okula girdi. Skandal, Batman'da bulunan TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda patlak verdi. İngilizce öğretmeni U.E., "sınıfta yaramazlık yaptıkları" gerekçesiyle 2 erkek öğrenciyi tuvalete götürüp darp etti. Darp edilen öğrencilerden biri de 8'inci sınıf öğrencisi M.E.D. (13) idi. Küçük çocuk, öğretmenin kafalarını duvarlara vurarak sopa ve yumruklarla dövdüğünü söyledi. Aileler öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Okul yönetimi olayı doğrularken, Batman Valiliği'nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. Veliler, dayakçı öğretmenin cezalandırılmasını istedi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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