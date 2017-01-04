Dersimiz: Şiddet

Şiddet, okula girdi. Skandal, Batman'da bulunan TOKİDumlupınar Ortaokulu'nda patlak verdi. İngilizceöğretmeni U.E., "sınıftayaramazlık yaptıkları" gerekçesiyle 2 erkek öğrenciyi tuvalete götürüp darp etti. Darp edilen öğrencilerdenbiri de 8'inci sınıf öğrencisiM.E.D. (13) idi. Küçük çocuk, öğretmenin kafalarını duvarlara vurarak sopa ve yumruklarla dövdüğünü söyledi. Aileler öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Okul yönetimi olayı doğrularken, BatmanValiliği'nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Konuylailgili inceleme ve soruşturmabaşlatılmıştır" denildi. Veliler, dayakçı öğretmenincezalandırılmasını istedi.
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