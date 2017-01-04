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'den skandal koşul!

'li bir savunma yetkilisi El Bab'da 'a karşı 'ye destek vermeyi teklif ettiklerini, fakat karşılığında PYD/ unsurlarına müdahale edilmemesini şart koştuklarını iddia etti.

ABDden skandal koşul!

'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, 'nin 'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

Yetkili, "Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ'a karşı etkili olabilecek şeyler var." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/ unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'tan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin." diye konuştu.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 10:58
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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oyun bellidir oyun bellidir

Ey Amerika...! Sen yeterki "gölge etme baska ihsan istemem".....! Biz sizin teröristlerinizide bizim teröristlerimizide hemde hic karsilik beklemeden vururuz..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 12:28
KONI KONI

AMERIKA KIMSENIN DOSTU DEGIL KENDI CIKARLARI ICIN MASUM INSANLARI ÖLDÜREN KATIL BIR DEVLETTIR AMERIKA.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.01.2017 12:20
vtnds vtnds

abd diye uyduruk bi devlet tanimiyoruz,.!!biz isimize bakalim onlar bos bos konussun,.!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.01.2017 12:19
şahin şahin

Cenabı Allah Amerikanın altını üstüne getirsin.Amerika Güya Nato ülkesidir.Türkiye hemen Natoyu bıraksin. Natodan Türkiye'ye hayır gelmiyor işte.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.01.2017 12:11
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

abd resmen bizimle dalga geçiyor...bir an önce incirlik üssümüzden abd yi kovalım...

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 04.01.2017 11:57
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