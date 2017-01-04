ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.
Yetkili, "Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ'a karşı etkili olabilecek şeyler var." ifadesini kullandı.
Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.
Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'tan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin." diye konuştu.
kalan karakter 1000
Ey Amerika...! Sen yeterki "gölge etme baska ihsan istemem".....! Biz sizin teröristlerinizide bizim teröristlerimizide hemde hic karsilik beklemeden vururuz..!
AMERIKA KIMSENIN DOSTU DEGIL KENDI CIKARLARI ICIN MASUM INSANLARI ÖLDÜREN KATIL BIR DEVLETTIR AMERIKA.
abd diye uyduruk bi devlet tanimiyoruz,.!!biz isimize bakalim onlar bos bos konussun,.!!
Cenabı Allah Amerikanın altını üstüne getirsin.Amerika Güya Nato ülkesidir.Türkiye hemen Natoyu bıraksin. Natodan Türkiye'ye hayır gelmiyor işte.
abd resmen bizimle dalga geçiyor...bir an önce incirlik üssümüzden abd yi kovalım...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.