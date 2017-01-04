Saldırganın katliam öncesinde DEAŞ militanları tarafından Konya'da kiralanan 1'i stüdyo daire olan 3 ayrı evde gizlendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler, dün 10 farklı adrese baskın yaptı. Daireleri kiraya veren iki ayrı emlakçının ifadeleri alındı. Emlakçılar ifadelerinde, zanlıların çalışmak için Türkiye'ye geldiklerini belirterek evleri kiraladıkları açıklandı. Yapılan araştırmada, teröristin Kasım ayı sonunda Konya'ya gelerek eylem talimatını alıncaya kadar burada gizlendiği saptandı.
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