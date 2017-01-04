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3 ayrı ...

Saldırganın öncesinde militanları tarafından 'da kiralanan 1'i stüdyo daire olan 3 ayrı de gizlendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler, dün 10 farklı adrese baskın yaptı. Daireleri kiraya veren iki ayrı emlakçının ifadeleri alındı. Emlakçılar ifadelerinde, zanlıların çalışmak için Türkiye'ye geldiklerini belirterek evleri kiraladıkları açıklandı. Yapılan araştırmada, teröristin Kasım ayı sonunda Konya'ya gelerek eylem talimatını alıncaya kadar burada gizlendiği saptandı.

HALİT TURAN
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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