Üniversiteden açıklama

Kanlı terör örgütüDEAŞ'ın hain mesajı üzerine düğmeye basıldı. DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, İstanbul Üniversitesi'nin hedef alındığı bir fotoğraf vardı. Bunun üzerine İstanbulÜniversitesi'nin Twitterhesabından bir açıklamayapıldı. Açıklamada; "Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
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