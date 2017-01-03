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Üniversiteden açıklama

Üniversiteden açıklama
Kanlı 'ın hain mesajı üzerine düğmeye basıldı. DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, Üniversitesi'nin hedef alındığı bir fotoğraf vardı. Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada; "Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
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