Tekrar döneceğim

Beşiktaş Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABD'li William Jacob Rakk, ülkesine döndü. Atatürk Havalimanı'na ambulansla getirilen Jake Rakk, saldırı sırasında ölü taklidi yaptığını belirtirken, "Sadece beni vurmasına izin verdim. Yapabildiğim kadar sessiz olmam ve hareketsiz kalmam gerekiyordu. Zaten vurulmuş insanlara ateş ediyordu. Beraber gittiğim 9 kişiden 7'si vuruldu. Sanırım en şanslı olan bendim" şeklinde konuştu.
TUVALETE GİRİP KURTULDULAR
Rakk ayrıca "Tekrar geri gelmek istiyorum. Burası çok güzel bir ülke" diye konuştu. Reina'daki saldırının tanıklarından Metin G., dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı: "3 arkadaş rezervasyonumuz vardı. İçeri girdik ve silah sesini duyduk. Saldırgan etrafı taradı. Bize doğru dönünce teröristle göz göze geldik. Üstümüze ateş açmaya başlayacakken kısmetimize kapı açık olduğu için oradan daldık. Bay ve bayan tuvaletine yaklaşık 50'şer kişi girdik. Kapıyı kilitledik ve bekledik."
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