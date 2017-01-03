AĞABEYİ CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ
Bu arada Büşra'nın ağabeyi Barış Köse'nin de geçen Kurban Bayramı'nda Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Anne Hülya Topuzlu'nun, "İnsan insana nasıl kıyabiliyor? Şehitlere ağlıyoruz, benim de başıma geldi. Yavrum beni öptü gitti, gelmedi. Allah cezalarını versin" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı. Evli ve 2 çocuk babası garson Kenan Kutluk (35) ise memleketi Sivas Zara'da son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Kaya Kastamonu'da, Yunus Görmek (23) ve Fatih Çakmak İstanbul'da toprağa verildi. Gözyaşının diğer adresi Mersin'di. Saldırıda şehit olan polis memuru Burak Yıldız (22) memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin dayısı Ahmet Dursun, "Dik duracağım, ağlamayacağım" dedi. Yıldız'ın naaşı, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
KILPAYI KURTULDU
Büşra ile Duygu, yeni yıl kutlaması için Reina'daydı. Ancak hain saldırı onların hayallerini yarım bıraktı. Büşra hayatını kaybederken, Duygu kılpayı hayatta kaldı. Dün de gözyaşları içinde arkadaşını uğurladı.
HOŞÇAKAL AŞKIM
Saldırıda nişanlısının gözleri önünde hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in (32) cenazesi memleketi Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde toprağa verildi. Acılı anne Saime Seymen, "Oğlum, balım, tatlım. Sen şehit mi oldun? Arkadaşların düğününe gelecekti, cenazene geldi" diyerek gözyaşı döktü. Mustafa Sezgin Seymen'in tabutunun başından ayrılmayan nişanlısı Sezen Arseven de sürekli gözyaşı döktü.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Saldırıda ölen 39 kişiden 25'i yabancıydı. Onlar arasında Lübnanlı bankacı Heykel Müsellem de vardı. Müsellem'in saldırıdan yaralı kurtulan eşi Mirey Adli Tıp'a gitti. Biricik aşkını son kez gördü.
SINIR ÖTESİ ACI
Reina baskını Lübnanlı gençleri hayattan aldı. Rita Sami (soldan ikinci), Büşra Duveyhi (sağdan ikinci) ve İlyas Vardini, sadece 3 hafta önce Beyrut'ta bir kulüpte eğlenirken böyle poz vermişti.
HİRANUR ANNESİNE GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ
Reina'da ki kanlı baskın özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın da hayatını aldı. 29 yaşındaki genç kadın için dün memleketi Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde tören yapıldı. Annesini yakınlarının kucağında son yolculuğuna uğurlayan 3 yaşındaki Hiranur'un gözyaşları herkesi ağlattı. Karcılar'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Yeni yıla Türkiye'de girmek için İstanbul'a gelen gençlerin arasında Lübnanlı ünlü işadamı İlyas Şami'nin kızı Rita da vardı. Ancak 26 yaşındaki dünyalar güzeli Rita, ne yazık ki hayatını kaybetti. Büşra Duveyhi ise Lübnanlı vekil Estefan Doveyhi'nin kızıydı.
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