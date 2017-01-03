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HDPKK'lı vekil gözaltına alındı

Hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili gözaltına alındı.

HDPKKlı vekil gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili gözaltına alındı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Pir, bir duruşmayı izlemek için adliye binasına geldi.

Pir, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı.
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  • 03 Ocak 2017, Salı 15:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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AZAB AZAB

ya simdi bunlarin goz altina alinmalari biraz gec kalinmadimi onlari esasinda hendek kazildigi anda toplanacakti o pislikler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.01.2017 16:38
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