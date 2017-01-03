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Başbakan Yıldırım'dan kritik 'OHAL' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in 3 ay daha uzatılması bu hafta Meclis'te görüşülecek.

Başbakan Yıldırımdan kritik OHAL açıklaması
Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere veOHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek.
  • 03 Ocak 2017, Salı 13:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Suleyman Suleyman

Sayin baskanimiz gerekli ne yapilmasi icap ediyosa yapalim Turkiye'mizin butunlugunu korumak icin..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 14:56
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