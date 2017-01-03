Yol Durumu
  1. Tekrar döneceğim
  2. Ankara Emniyeti'nde görev değişimleri

15 gün önce geldi

’da 39 kişiyi katleden kalleşin yakalanması için ‘ avı’ başlatıldı. Teröristin 15 gün önce Çin’e bağlı ’dan geldiği ve Zeytinburnu’nda bir evde 8 kişiyle kaldığı ortaya çıktı

15 gün önce geldi
Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin ise yaralandığı terör sını yapan kişinin uyruklu bir i olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada 15 gün önce Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye girdiği belirlenen terörist, Anadolu'da bir şehirdeki akrabalarını ziyaret etti. Ardından İstanbul, Zeytinburnu'nda 8 kişinin kaldığı bir eve yerleşti. Saldırı günü bu evden çıkarak taksiye binen saldırgan, taksiciye "Sahilden Ortaköy'a git" dedi. Beşiktaş'a yaklaştıklarında taksiciye bir numara veren terörist, bu numarayı aramasını istedi. Taksiciden telefonu alarak sır bir görüşme yaptı. Ardından Reina yakınında kameraların görmediği bir noktada araçtan indi ve katliamın startını verdi. Teröristin içeriye girer girmez ışık bombası attığı ve birkaç saniyeliğine herkesin görüşünü engellediği ve otomatiğe aldığı silahıyla ölüm saçmaya başladığı ortaya çıktı.



SIR TELEFON GÖRÜŞMESİ
Bu arada saldırıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Teröristin kimliğini belirlemek için yoğun bir mesai harcayan polis, teröristin taksiye bindiği Zeytinburnu'ndan olay yeri olan Ortaköy'e kadar bölgedeki tüm MOBESE ve işyeri kameralarını tek tek incelemeye aldı. Teröristin, önünde, kör noktada çantasından silahı çıkardığı ihtimali üzerinde duran polis, kamera görüntülerinde bu hassasiyet üzerinde durdu. Teröristle ilgili bir ipucu bulmaya çalışan polis, Zeytinburnu, Fatih ve Başakşehir'de DEAŞ'la bağlantılı olabilecek adreslere baskınlar düzenlerken 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında teröristin bindiği taksinin şoförü, taksiden aradığı numaranın sahibi de bulundu. Öte yandan önceki gün el konularak incelenen taksinin şoförünün ise olay sırasında korkup kaçtığı, taksinin saldırıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.




1) Terörist 01.14'te taksiden indi. Silah dolu çantasını alıp Reina'ya yöneldi.

2) İlk olarak karşısına çıkan polisi vurdu. Ardından Reina'nın önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı.

3) 01.15'te içeri giren kalleş, ışık bombası attı. Etrafı tarayarak üç kapıyı geçti ve dans pistinde adeta ölüm saçtı.
Etiketler: , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar