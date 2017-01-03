15 gün önce geldi

Reina’da 39 kişiyi katleden kalleşin yakalanması için ‘terörist avı’ başlatıldı. Teröristin 15 gün önce Çin’e bağlı Doğu Türkistan’dan geldiği ve Zeytinburnu’nda bir evde 8 kişiyle kaldığı ortaya çıktı
Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını yapan kişinin Doğu Türkistan uyruklu bir DEAŞteröristi olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada 15 gün önce Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye girdiği belirlenen terörist, Anadolu'da bir şehirdeki akrabalarını ziyaret etti. Ardından İstanbul, Zeytinburnu'nda 8 kişinin kaldığı bir eve yerleşti. Saldırı günü bu evden çıkarak taksiye binen saldırgan, taksiciye "Sahilden Ortaköy'a git" dedi. Beşiktaş'a yaklaştıklarında taksiciye bir numara verenterörist, bu numarayı aramasını istedi. Taksiciden telefonu alarak sır bir görüşme yaptı. Ardından Reina yakınında kameralarıngörmediği bir noktada araçtan indi vekatliamın startını verdi. Teröristin içeriye girer girmez ışık bombası attığı ve birkaç saniyeliğine herkesin görüşünü engellediği ve otomatiğe aldığı silahıyla ölüm saçmaya başladığı ortaya çıktı.
SIR TELEFON GÖRÜŞMESİ
Bu arada saldırıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Teröristin kimliğini belirlemek için yoğun bir mesai harcayan polis, teröristin taksiye bindiği Zeytinburnu'ndan olayyeri olan Ortaköy'e kadar bölgedeki tümMOBESE ve işyeri kameralarını tek tekincelemeye aldı. Teröristin, Reina önünde, kör noktada çantasından silahı çıkardığı ihtimali üzerinde duran polis, kamera görüntülerinde bu hassasiyet üzerinde durdu. Teröristle ilgili bir ipucu bulmaya çalışan polis, Zeytinburnu, Fatih ve Başakşehir'de DEAŞ'la bağlantılı olabilecek adreslere baskınlar düzenlerken 8 kişiyi gözaltınaaldı. Gözaltına alınanlar arasında teröristinbindiği taksinin şoförü, taksiden aradığınumaranın sahibi de bulundu. Öte yandan önceki gün el konularak incelenen taksinin şoförünün ise olay sırasında korkup kaçtığı, taksinin saldırıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.
1) Terörist 01.14'te taksiden indi. Silah dolu çantasını alıp Reina'ya yöneldi.
2) İlk olarak karşısına çıkan polisi vurdu. Ardından Reina'nın önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı.
3) 01.15'te içeri giren kalleş, ışık bombası attı. Etrafı tarayarak üç kapıyı geçti ve dans pistinde adeta ölüm saçtı.
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