O provokatör Cumhuriyet çalışanı çıktı!

Dün İstanbul Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda bir grup provokatörle kahvehaneleri dolaşarak terör propagandası yapan, iç savaş çığlıkları atan Ayşegül Başar isimli bir kadın gözaltına alındı.
CUMHURİYET GAZETESİ ÇALIŞANI ÇIKTI
Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi çalışanı olan Ayşegül Başar, terör propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa yöneltmişti.
Ayşegül Başar sabah 06.00'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.
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CHP halk nezdinde yok hükmündedir zaten, bu da son çırpınışları..
şerefsizler
Cumhuriyet Gazetesinden bu beklenirdi zaten. Düşmana gerek yok bizde fazlası ile var.
bizim kahveye gelseydi sıradan geçerdik
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