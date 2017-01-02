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O provokatör Cumhuriyet çalışanı çıktı!

İstanbul'da kahvehaneleri dolaşarak terör propagandası yapan provokatörün çalışanı olduğu ortaya çıktı.

O provokatör Cumhuriyet çalışanı çıktı!

Dün İstanbul Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda bir grup provokatörle kahvehaneleri dolaşarak terör propagandası yapan, iç savaş çığlıkları atan isimli bir kadın gözaltına alındı.

CUMHURİYET GAZETESİ ÇALIŞANI ÇIKTI
Aynı zamanda çalışanı olan Ayşegül Başar, terör propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa yöneltmişti.

Ayşegül Başar sabah 06.00'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 12:42
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ayşe ayşe

CHP halk nezdinde yok hükmündedir zaten, bu da son çırpınışları..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 15:21
ahmet ahmet

şerefsizler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 15:04
Bilal Elmas Bilal Elmas

Cumhuriyet Gazetesinden bu beklenirdi zaten. Düşmana gerek yok bizde fazlası ile var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:55
Memett Memett

bizim kahveye gelseydi sıradan geçerdik

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:49
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