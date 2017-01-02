Bölemeyeceksiniz

PKK, FETÖ, DEAŞ art arda saldırdı. Teröristler bu kez de yılbaşı eğlencesi sırasında İstanbul’daki ünlü gece kulübü Reina’yı hedef aldı. Kaleşnikofla etrafı tarayarak içeri giren terörist 7 dakika içinde 39 kişiyi öldürdü, 65 kişiyi de yaraladı. Facianın ardından kıyafetini değiştirip hemen olay yerinden kaçtı...
Türkiye'yi hedef alan teröristler bu kez İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'daki masum insanları hedef aldı. Yılbaşı kutlamasının hemen ardından 01.15 sıralarında Zeytinburnu'dan taksiyle gelen kimliği belirsiz, siyah giyimli, sırt çantalı ve bereli bir terörist, bagajdan çıkardığı kaleşnikof silahını ateşlemeye başladı. Terörist, önce kapı önündeki yolda duran sivil polis memuru Burak Yıldız'ı şehit etti. Soğukkanlı bir şekilde gece kulübünün kapısına yönelen terörist, kapıdaki güvenlik görevlisine ve sigaraya çıkan müşterilerle diğer görevlilere ateş etti. Ardından 700'den fazla davetlinin bulunduğu kulübe girerek uzun namlulu silahla çevreyi yaylım ateşine tuttu. Teröristin girer girmez sis bombası attığı ve 180 mermi içeren 6 şarjörle içeri girip insanları taradığı kaydedildi. Kulüpte büyük panik yaşandı. Bazı kişiler denize atlayıp kurtulmaya çalışırken, saldırgan kaçmaya çalışan yaralı haldeki insanları da katletti.
SİS BOMBASI ATTI, KATLİAM YAPTI
Daha sonra içerdeki karışıklıktan faydalanarak üzerindeki kıyafeti çıkaran terörist, yaşanan panikten faydalanarak 01.22'de dışarı çıktı ve izini kaybettirdi. 7 dakika süren terör saldırısının ardından bölgeye 100'e yakın ambulans ile çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat timleri sevk edildi. Terörist, saldırının gerçekleştiği dünyaca ünlü mekandaki ikinci katta olanlara ulaşamadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tuvalete, masa altlarına ve diğer bölümlerde kalan insanları, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri dışarıya çıkardı. Saldırganın tespiti için, tüm kameralar kontrol edildi. Emniyet ekipleri o sırada içeride olan ve daha sonra dışarı çıkan herkesi tek tek tespit etti. Olayın ilk sıcak dakikalarında polis, çevredeki çok sayıda kişiyi de emniyete götürerek el izlerini aldı. Saldırganın geldiği düşünülen taksi de incelemeye alındı.
KATİLLE GÖZ GÖZE GELDİM Reina'daki saldırı sonrası içerideki yüzlerce kişi çıplak ayaklarla dışarıya kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan Sinem Uyanık, "Silahlı adamı gördüm. Kocam üzerime kapaklandı.Üç yerinden vurulmuş. İnsanlar üzerimden koştular. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Allahıma sığındım. O barut kokusunu hala alıyorum. Kocam yaşıyormuş" diye anlattı. Ukrayna'da çalıştığı bir petrol firmasından arkadaşlarıyla yılbaşı kutlaması için İstanbul'a gelen Nataliya Volnova ise sıcağı sıcağına Facebook'tan bir paylaşım yaparak "Terörist, gece kulübünü bastı. Bir sürü ölü var. Ben yaşıyorum" dedi. Volnova dahasonraki açıklamasında "Katille göz göze geldim,yaşamam bir mucize" dedi. Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş ise bayılan kız arkadaşını sırtında taşıyarak çıkardığını anlattı.
* Terörist, taksiden iner inmez kendisine doğru yönelen polisi vurdu ve kapıya ilerledi.
* Terörist, kapının önünde bekleyen insanları da vurup içeri girdi.
* Teröristin kullandığı silahın, daha çok kadınların kullandığı küçük tip kaleşnikof olduğu öğrenildi. Saldırgan, içeride rastgele ateş açarak 39 kişiyi öldürdü.
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