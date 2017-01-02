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Alman devlet kanalından propagandası

Terör örgütü 'nın ve FETÖ'nün bir numaraları destekçilerinden Almanya yine pes dedirtti. Alman devlet kanalı yayınladığı yarışma programında resmen PKK'nın ve elebaşı Öcalan'ın propagandası yapıldı.

Alman devlet kanalından PKK propagandası

terör örgütünün Avrupa'daki Kandil'i haline gelen Almanya yine şaşırtmadı. Alman kanalında yayınlanan programda PKK'nın PR'ı yapıldı.

Alman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın "neyin ortak kurucusu" olduğu soruldu.

Her iki yarışmacıda PKK şıkkını seçerek soruyu doğru yanıtladı.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 12:50
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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suc islenmistir suc islenmistir

Utanmazlar... serefsizler... demek bizlerden aldiklari mecburi radyo televizyon ücretleriyle yarisma programi altinda terör propagandasi yapiyorlar..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 15:45
EGEMEN EGEMEN

İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANI KANDAN BESLENEN ACIDAN KEYİF ALAN MİLLET HANGİSİDİR? A)YAHUDİLER B)İNGİLİZLER C)ABD D)HEPSİ CEVAP A DİYENLERDE KAZANDI, ÇİFT JOKER KULLANIP A VE D DİYENLERDE KAZANDI

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:18
EGEMEN EGEMEN

HİTLER HAKLIYMIŞ..DİYECEĞİM AMA YAYINLANMAYACAK..KİMDEN KORKUYORSAK ARTIK..KİME YARANACAKSAK..İNSANLIĞIN EN BÜYÜK FİTNE USTASI BU YAHUDİLERDİR.. KENDİLERİNE TEK SÖZ EDİLEMEZKEN ONLAR HER MİLLETİN SİNİR UÇLARINA BASMAKTAN HİÇ UTANMAZLAR..ŞEREFSİZLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:07
hakan hakan

Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:03
xs xs

Aşağlık pis Almanlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.01.2017 13:23
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