Alman devlet kanalından PKK propagandası

PKK terör örgütünün Avrupa'daki Kandil'i haline gelen Almanya yine şaşırtmadı. Alman ARD kanalında yayınlanan programda PKK'nın PR'ı yapıldı.
Alman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın "neyin ortak kurucusu" olduğu soruldu.
Her iki yarışmacıda PKK şıkkını seçerek soruyu doğru yanıtladı.
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Utanmazlar... serefsizler... demek bizlerden aldiklari mecburi radyo televizyon ücretleriyle yarisma programi altinda terör propagandasi yapiyorlar..!
İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANI KANDAN BESLENEN ACIDAN KEYİF ALAN MİLLET HANGİSİDİR? A)YAHUDİLER B)İNGİLİZLER C)ABD D)HEPSİ CEVAP A DİYENLERDE KAZANDI, ÇİFT JOKER KULLANIP A VE D DİYENLERDE KAZANDI
HİTLER HAKLIYMIŞ..DİYECEĞİM AMA YAYINLANMAYACAK..KİMDEN KORKUYORSAK ARTIK..KİME YARANACAKSAK..İNSANLIĞIN EN BÜYÜK FİTNE USTASI BU YAHUDİLERDİR.. KENDİLERİNE TEK SÖZ EDİLEMEZKEN ONLAR HER MİLLETİN SİNİR UÇLARINA BASMAKTAN HİÇ UTANMAZLAR..ŞEREFSİZLER
Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Aşağlık pis Almanlar
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