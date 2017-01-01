Yol Durumu
  1. Müsteşardan şok açıklama
  2. Suriye sınırında patlayıcı ele geçirildi

Sağ selamet

Mehmetçik, Harekatı’nı başlattı. Vatanın ve milletin güvenliği için hainleri ortadan kaldırdı. Yüzlerce kilometre öteden asker selamını yolladı. Bizim de onlar için tek temennimiz vardı: Allah’a emanet olun.

Sağ selamet
Üst akıl, onun uşakları, kalleş teröristleri, dört bir koldan Türkiye'ye saldırdı. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C hepsi bu hain koroya katıldı. Türkiye, askeriyle, polisiyle, milletiyle ve devletiyle hainlere karşı canını siper etti. Güvenlik güçlerimiz hem sınır içinde hem de sınır ötesinde düğmeye bastı. Terör örgütü DEAŞ ve PKKPYD/ YPG ile destekçilerine yönelik olarak da Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. 24 Ağustos'ta startı verilen operasyonda terör hedefleri ortadan kaldırıldı. Vatan için yüzlerce kilometre öteye giden kahramanlar havadan sağlanan destekle 'ı DEAŞ'tan arındırdı.

79 MİLYONUN YÜREĞİ SİZİNLE
Dün de DEAŞ üyesi 27 terör etkisiz hale getirilirken Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'daki 12 DEAŞ hedefi ve 12 bina ortadan kaldırıldı. Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 556 el yapımı patlayıcı ve 42 mayının kontrollü olarak imha edildiği açıklandı. O kahramanlardan ise Türk milletine mesaj vardı. El Bab'daki terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden 'e mensup kahraman askerlerimiz, yüzlerce kilometre öteden vatanına selam yolladı. Bir askerimiz DEAŞ'tan arındırılan bir evin duvarına "El Bab'tan selam olsun" diye yazıp asker selamını çaktı. Bu selama da 79 milyonun yüreğinden cevap vardı: "Allah'a emanet olun."

MEVLÜT YÜKSEL
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar