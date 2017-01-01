Sağ selamet

Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattı. Vatanın ve milletin güvenliği için hainleri ortadan kaldırdı. Yüzlerce kilometre öteden asker selamını yolladı. Bizim de onlar için tek temennimiz vardı: Allah’a emanet olun.
Üst akıl, onun uşakları, kalleş teröristleri, dört bir koldan Türkiye'ye saldırdı. PKK, PYD, FETÖ,DEAŞ, DHKP-C hepsi buhain koroya katıldı. Türkiye, askeriyle, polisiyle, milletiyle ve devletiyle hainlere karşı canını siper etti. Güvenlik güçlerimizhem sınır içinde hem de sınırötesinde düğmeye bastı. Terör örgütü DEAŞ ve PKKPYD/ YPG ile destekçilerine yönelik olarak da Fırat KalkanıHarekatı başlatıldı. 24 Ağustos'ta startıverilen operasyondaterör hedefleriortadan kaldırıldı. Vatan için yüzlerce kilometre öteye giden kahramanlar havadan sağlanan destekle El Bab'ı DEAŞ'tan arındırdı.
79 MİLYONUN YÜREĞİ SİZİNLE
Dün de DEAŞ üyesi 27 terör etkisiz hale getirilirken Bab, Suflaniyah,Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve AbuJabbar'daki 12 DEAŞ hedefi ve 12 binaortadan kaldırıldı. Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 556 el yapımı patlayıcı ve 42 mayının kontrollü olarak imha edildiği açıklandı. O kahramanlardanise Türk milletine mesaj vardı. El Bab'daki terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden Özel Kuvvetler'e mensup kahraman askerlerimiz, yüzlerce kilometre öteden vatanına selam yolladı. Bir askerimiz DEAŞ'tan arındırılan bir evinduvarına "El Bab'tan selam olsun" diye yazıpasker selamını çaktı. Bu selama da 79 milyonun yüreğinden cevap vardı: "Allah'aemanet olun."
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