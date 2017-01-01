Türkiye, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının sarsıntısıyla 2017'ye girdi. Ortaköy'de düzenlenen hain terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI ÖVDÜ

Yaralıların tedavisi devam ederken olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. Hastane önlerinde acı bekleyişler sürerken gazeteci Amberin Zaman'dan tepki çeken tweetler art arda geldi.

Fransa'nın Nice şehrinde yaşanan terör saldırısından sonra da terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının önemine vurgu yapan Amberin Zaman, Ortaköy saldırısından sonra da aynı örgütleri işaret etti.

PKK'nın Suriye'deki uzantılarının DEAŞ'a karşı en etkin güç olduğunu savunan Zaman, "Hain diyebilirsiniz ama gerçek bu" dedi.





