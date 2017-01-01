Türkiye, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının sarsıntısıyla 2017'ye girdi. Ortaköy'de düzenlenen hain terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI ÖVDÜ
Yaralıların tedavisi devam ederken olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. Hastane önlerinde acı bekleyişler sürerken gazeteci Amberin Zaman'dan tepki çeken tweetler art arda geldi.
Fransa'nın Nice şehrinde yaşanan terör saldırısından sonra da terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının önemine vurgu yapan Amberin Zaman, Ortaköy saldırısından sonra da aynı örgütleri işaret etti.
PKK'nın Suriye'deki uzantılarının DEAŞ'a karşı en etkin güç olduğunu savunan Zaman, "Hain diyebilirsiniz ama gerçek bu" dedi.
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nerde okusam yorum yapmadan geçmek istemiyorum. bu kadar aleni terör desteklenirmi bu bayan kimden bu kadar cesaret alıyor. anlamakda zorlanıyorum.tam batı kafası zaman'ın amberi
bu soytari ne zaman silivri ye kapatilacak merak ediyorum bir ayricaligimi var binlerce guvenlik guclerini sehit edenleri bas taci yapan kendisi teröristir atin iceri yoksa terör bimez.
Evet vatan haini sana ülkemin ekmeği, havası, suyu haram olsun ey alçak dahili bedhah defol git ülkemden senin yerin kobani,kandil vb yerler hiç vakit geçirmeden ülkemi terk et ...
Obama ile ayni yastiga baş koymuş. NOKTA
Hainsin cünkü memleketine hainlik ediyorsun su anda bile zavalli yaratik amerikanin oyuncagi.
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