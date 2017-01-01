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'ın fırsatçılığı

Terör örgütü propagandası yapan Diken isimli internet sitesinde yazarlık yapan Ortaköy'deki terör saldırısı sonrası saldırıyı lanetleyeceğine 'nın Suriye'deki uzantılarını övdü.

Amberin Zamanın PKK fırsatçılığı

Türkiye, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının sarsıntısıyla 2017'ye girdi. Ortaköy'de düzenlenen hain terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI ÖVDÜ
Yaralıların tedavisi devam ederken olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. Hastane önlerinde acı bekleyişler sürerken gazeteci 'dan tepki çeken tweetler art arda geldi.

Fransa'nın Nice şehrinde yaşanan terör saldırısından sonra da terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantılarının önemine vurgu yapan Amberin Zaman, Ortaköy saldırısından sonra da aynı örgütleri işaret etti.

PKK'nın Suriye'deki uzantılarının 'a karşı en etkin güç olduğunu savunan Zaman, "Hain diyebilirsiniz ama gerçek bu" dedi.
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 10:30
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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tımarcı yusuf tımarcı yusuf

nerde okusam yorum yapmadan geçmek istemiyorum. bu kadar aleni terör desteklenirmi bu bayan kimden bu kadar cesaret alıyor. anlamakda zorlanıyorum.tam batı kafası zaman'ın amberi

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evet0
hayır0
cevapla 01.01.2017 13:38
&#246;z.t. öz.t.

bu soytari ne zaman silivri ye kapatilacak merak ediyorum bir ayricaligimi var binlerce guvenlik guclerini sehit edenleri bas taci yapan kendisi teröristir atin iceri yoksa terör bimez.

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evet0
hayır0
cevapla 01.01.2017 13:19
KARAKAN KARAKAN

Evet vatan haini sana ülkemin ekmeği, havası, suyu haram olsun ey alçak dahili bedhah defol git ülkemden senin yerin kobani,kandil vb yerler hiç vakit geçirmeden ülkemi terk et ...

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evet0
hayır0
cevapla 01.01.2017 12:43
Noel papa UNDerOBAMA Noel papa UNDerOBAMA

Obama ile ayni yastiga baş koymuş. NOKTA

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cevapla 01.01.2017 11:40
Osman Osman

Hainsin cünkü memleketine hainlik ediyorsun su anda bile zavalli yaratik amerikanin oyuncagi.

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evet0
hayır0
cevapla 01.01.2017 10:57
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