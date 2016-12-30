El Bab’da derin şüphe

Geçen günlerde El Bab'da mücadele eden Türk askerine yönelik düzenlenen bombalı araçlı saldırıları, atılan havanlar "derin" soru işaretleri yarattı. Saldırının olduğu gün hava koşulları çok kötü, kar yağıyor ve neredeyse göz gözü görmüyordu. Devletin zirvesi, güvenlik ve istihbarat birimlerinde, bu kadar kötü hava koşullarında birkaç metre ötesi bile zor görünürken DAEŞ'li teröristlerin askerlerimizin bulunduğu yerleri elleri ile koymuş gibi bulmasını; havan toplarının büyük bir isabetle düşmesini şüpheli buldu. Güvenlik toplantılarında da bu konu masaya yatırıldı. Toplantılarda, "Bizim askerimiz araçların geldiğini göremezken, DAEŞ'liler nasıl bu kadar rahat hedefi bulup saldırı düzenleyebilir. Bunu yapabilmeleri teknik olarak imkansız görünüyor" değerlendirmesi yapıldı.
Ankara, El Bab'daki tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıyı DAEŞ'in tek başına gerçekleştirmediğini düşünüyor. Devletin zirvesi de dahil, Türk askerinin bulunduğu yerlerin bilgisinin, hatta koordinatlarının DAEŞ'lilere "birileri" tarafından iletildiği şüphesi taşıyor.
BAŞKA YERLERİ BOMBALIYORLAR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son günlerde DAEŞ'e karşı mücadele veren koalisyon güçlerine yönelik "verdikleri sözleri tutmuyorlar" açıklamalarının perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre koalisyon, hava desteği taleplerini, "hava koşulları kötü, hedef tayininde sorun var" gibi gerekçeler göstererek karşılamayıp Türkiye'yi oyalıyor. Taleplere olumlu yanıt verdiği zamanlar ise Türkiye'nin istediği yer değil, olayla alakası olmayan başka alanlar bombalanıyor.
GÖRÜNTÜLER SAHTE
Bakanlar Kurulu'nun son yapılan toplantısında iki Türk askerine ait olduğu iddia edilen ve DAEŞ tarafından internette yayınlanan görüntüler tartışıldı. Toplantıda, "Bu görüntüler ile ilgili gerekli tüm teknik inceleme yapıldı. Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmişler" bilgisi paylaşıldı.
SABAH
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Bu yaklaşanları saldırıyı yapanları saldırı yapamadan önce uydularımızdan tekniklerimizden yerlerini yirmi dört saat tespit edip bunları halletmeliydik.
Vallahi de Billahi de İNGİLİZ-ABD ortaklığından başkası olamaz.
israil ve abd bosuna mi duruyor orada!
Bunlardan baska kim olabilir...? Her zaman Yalanlarla, Soygunlarla, vahsi Katilamlarla ayakta durabilen Terör-Devletleri ABD_Ingiltere`den baska kimler olabilir ki (bunlara yardim eden tabii ki Avrupa_uydulari da isin icinde). Türkiye ile Rusya - birbilerinden pek hoslanmasalarsa da (tarihten alinarak), beraber tek yöne yürümekten baska hic bir sanslari yoktur. Terörün (Barbarligin Besigi) Ana_Babalari ABD ve Avrupa bu iki ülkeyi ele gecirmek icin her pis yolu deneyeceklerdir.
Allah yardımcınız olsun Temennimiz zahiyatsız bu bataktan çıkmak Allah Askerimizin polisimizin devletin bekası için hareket eden tüm unsurlarımızın yar ve yardımcısı olsun
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