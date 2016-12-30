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'dan kritik görüşme

ile Irak Başbakanı Haydar El 'nin bu akşam telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle ortak mücadele konusu da ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar El bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra terörle ortak mücadele konusu da ele alındı.

ve Irak Başbakanı El İbadi'nin, iki ülke arasındaki doğrudan diyaloğu güçlendirmenin önemini vurguladıkları görüşmede, bu çerçevede son dönemde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Erdoğan ve El İbadi, terör örgütlerinin tümüne karşı ortak mücadelenin gerekliliğine işaret ederek, terörün bölgeyi istikrarsızlaştırmasına müsaade edilemeyeceğini vurguladılar.

Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın ocak ayında Bağdat'a yapmayı planladığı ziyaretin, ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin görüşme vesilesiyle 2017'nin Türkiye ve Irak başta olmak üzere, tüm bölge için istikrar ve barışa vesile olması dileğinde bulundukları öğrenildi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 18:51
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