Noel bomba

Teröristbaşı Gülen, hain planları için her şeyi kullandı. Çocuklar üzerinden algı operasyonu yaptı. Devlete sızıp TSK ve emniyete adamlarını sakladı! Himmet adı altında para topladı. Yıllarca bu hainlikleri yapıp 15 Temmuz günü sahneye çıktı. TSK'daki adamlarını kullanıp halkına bomba yağdırdı. İşte hainlerin şimdi de yeni skandalları ortaya çıktı. FETÖ'nün darbeyi, suikastları ve Türkiye ile ilgili pek çok olayı önceden kendi kanallarında anlattığı saptandı. FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV ya da STV de örgütün kalleş planlarını ekranlarına taşıdı. Kanalda 2014'te yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar dizisinin 89'uncu bölümünde, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast vardı. Söz konusu bölümde Rus Büyükelçi katıldığı bir resim sergisinde garson tarafından saldırıya uğramıştı. Başarısız olan garson olay yerinde öldürülürken, bu sahnenin aynısı tam 2 yıl sonra Ankara'da yaşandı.

SALDIRININ BİREBİR AYNISI

Ankara'da bir resim sergisine katılan Rus Büyükelçi Karlov, polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikastı sonucu hayatını kaybetti. Katil ise ölü ele geçirildi. Aynı dizinin 90'ıncı bölümünde de yine kanlı bir mesaj vardı. Bu bölümde Noel Baba kılığında bir terörist okula baskın yapıp bombalar patlatmaya kalkışmıştı. Ancak FETÖ'nün okuldaki polisleri kahramanlık örneği gösterip bombacıyı yakaladı! Tam bu noktada akıllara şu sorular takıldı! Dizinin bu bölümü "Terör örgütünde acaba böyle bir hazırlık mı var" endişesine yol açtı. FETÖ'nün kalleş mesajları sadece dizilerle sınırlı kalmadı. Kapatılan Zaman gazetesinin 2014'teki reklamında asker ve vatandaşın birlikte tuttuğu bir gazete sayfası vardı. Askerin tuttuğu sayfada "Bir ihtimal daha var" yazısı darbeyi hatırlattı. Aynı zamanda vatandaşın elini tuttuğu alanda asker postalının da bulunması, bilinçaltına yerleştirilmek istenen mesajın tehlikesini kanıtladı.







1-STV'deki Nizama Adanmış Ruhlar Bölümü'nde Noel Baba kılığındaki terörist okula baskın yaptı. Çocukların arasına daldı!





2- Daha sonra üzerindeki bombanın pimini ve silahını ortaya çıkarttı. Etrafa tehditler yağdırdı.





3- Noel Baba'nın üzerindeki canlı bombalar ise dizinin 90'ıncı bölümünde böyle yayınlandı!





FETÖ'nün kapatılan gazetesi Zaman'ın bu reklamı da adeta 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini anlatmaktaydı!





