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Büyükçekmece'de feci kaza! Trafik felç

Olumsuz hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği 'da, bir fırtına nedeniyle Büyükçekmece'de E-5 karayoluna devrildi. Yoldan geçen bazı araçlar vincin altında kalarak zarar gördü.

İstanbulda feci kaza! Trafik felç

Büyükçekmece'de fırtına nedeniyle bir vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı.

Olayda vincin altında kalan bazı araçlar zarar gördü

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Olumsuz hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği 'da, bir fırtına nedeniyle Büyükçekmece'de E-5 karayoluna devrildi. Yoldan geçen bazı araçlar vincin altında kalarak zarar gördü.

Yol çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Vincin kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 11:12
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