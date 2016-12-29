70 polis hakkında karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cep telefonlarında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğu tespit edilen 70 polisin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Ankara merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan bazı polislerin gözaltına alındığı, operasyonun sürdüğü bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu öğrenildi.