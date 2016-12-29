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70 polis hakkında karar verildi

/PDY soruşturmaları kapsamında 5 ilde operasyon başlatıldı. FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖnün emniyet yapılanmasına bir darbe daha!

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cep telefonlarında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğu tespit edilen 70 polisin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Ankara merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan bazı polislerin gözaltına alındığı, operasyonun sürdüğü bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu öğrenildi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 10:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T.C. T.C.

BUNCA şehit ASKER POLİSİN nasıl hesabını vereceksiniz bilmem. ey riyakarlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 29.12.2016 11:10
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