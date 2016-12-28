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Yerli Beckham

ı ile ’nden otobüs ı çıkartan L.E.M., sosyal medyada gündem oldu. Açıklama yapan yetkililer, “Beckham dışında Adriana Lima, Brad Pitt ve Tarkan da var. Kartlar iptal edildi” dedi

Yerli Beckham
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okuyan L.E.M. (20) indirimli olan çımak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne online başvuruda bulundu. Ancak sistem fotoğrafını bir türlü kabul etmedi. Sistemde bir sorun olduğunu düşündü. Başka bir ını yolladı. Ancak sistem yine kabul etmedi. Bunun üzerine internete girdi. Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın fotoğrafını indirdi. Ardından kendi fotoğrafıymış gibi sisteme yükledi. Sistem bu kez fotoğrafını kabul etti. Birkaç gün sonra ise indirimli kartına kavuştu. Amacının belediyeyi kandırmak değil, sadece öğrenci kartına kavuşmak olduğunu belirten L.E.M., "Fotoğrafım kabul edilmedi. Ben de internetten 'ın fotoğrafını indirip bir daha denedim ve bu sefer kabul edildi. Kart basıldı ve elime geçti. Beckham'ın fotoğrafının basılacağını hiç tahmin etmiyordum. Beckham hayranı değilim. Bir berberin önünden geçerken Beckham'ın fotoğrafının asıldığını gördüm. Ben de Beckham'ın fotoğrafını yolladım. Kartım geldi çok şaşırdım. Benim olayım sosyal medyada paylaşılınca birçok ünlünün fotoğrafını kullanan başka öğrencilerin de olduğunu öğrendim. Mesela Selena Gomez'in fotoğrafıyla kart kullanan da varmış" diye konuştu.

ADRİANA LİMA DA VAR!
Konuyla ilgili 'nin ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beckham dışında aralarında Brad Pitt, Adriana Lima, Angelina Jolie, Johnny Deep, Al Pacino, Tarkan gibi ünlü fotoğraflarıyla yapılan 40 adet kart başvurusu var. L.E.M.'nin kartı ile birlikte bu diğerleri de iptal edildi" denildi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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