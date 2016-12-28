Yerli Beckham

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okuyan L.E.M. (20) indirimli olan öğrenci kartı çıkartmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne onlinebaşvuruda bulundu. Ancak sistemfotoğrafını bir türlü kabul etmedi.Sistemde bir sorun olduğunu düşündü. Başka bir fotoğrafını yolladı. Ancak sistem yine kabul etmedi. Bunun üzerine internete girdi. Eski İngiliz futbolcuDavid Beckham'ın fotoğrafınıindirdi. Ardından kendi fotoğrafıymışgibi sisteme yükledi. Sistem bukez fotoğrafını kabul etti. Birkaç gün sonra ise indirimli kartına kavuştu. Amacının belediyeyi kandırmak değil, sadece öğrenci kartına kavuşmak olduğunu belirten L.E.M., "Fotoğrafım kabul edilmedi. Ben de internetten David Beckham'ın fotoğrafını indirip bir daha denedim ve bu sefer kabul edildi. Kart basıldı ve elime geçti. Beckham'ın fotoğrafının basılacağını hiç tahmin etmiyordum. Beckham hayranı değilim. Bir berberin önünden geçerken Beckham'ın fotoğrafının asıldığını gördüm. Ben de Beckham'ın fotoğrafını yolladım. Kartım geldi çok şaşırdım. Benim olayım sosyal medyada paylaşılınca birçok ünlünün fotoğrafını kullanan başka öğrencilerin de olduğunu öğrendim. MeselaSelena Gomez'infotoğrafıyla kart kullananda varmış" diye konuştu.
ADRİANA LİMA DA VAR!
Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beckham dışında aralarında Brad Pitt, Adriana Lima, Angelina Jolie, Johnny Deep, Al Pacino, Tarkan gibi ünlü fotoğraflarıyla yapılan 40 adet kart başvurusu var. L.E.M.'nin kartı ile birlikte bu diğerleri de iptal edildi" denildi.
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