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cemaati

Teröristbaşı Gülen ile çetesinin ı sonucu Ergenekon ve Balyoz’da yüzlerce kişi yargılandı. Ancak ’deki sanık sandalyelerinde bu kez ’cüler vardı. İstanbul’daki sının ilk duruşmasında polisler hakim karşısına çıktı. Zanlıların Eagle yüklü cep telefonlarında “ABD’den haber; Erdoğan’a darbe yapılacak” mesajının bulunduğu açıklandı.

Silivri cemaati
ABD'deki ininde saklanan teröristbaşı Fetullah Gülen, yıllarca devletin içine sızdı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet başta olmak üzere pek çok kurumda yuvalandı. günü de halkına yapmaya kalkıştı. Ancak kahramanlar canı pahasına bu hainliği ortadan kaldırdı. İşte 15 Temmuz darbe girişiminin adli ayağında da düğmeye basıldı. İstanbul'da dün darbenin ilk duruşması vardı. Bir zamanlar FETÖ'nün kumpasları sonucu Balyoz ve Ergenekon sanıklarının yargılandığı Silivri Duruşma Salonu'nda bu kez darbeci polisler sıralanmıştı. 'Yarın asker oluyoruz!' Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 polisin yargılanmasına başlandı. İddianamede, sanık polis Muhammet Işık'ın kullandığı cep telefonunda "Eagle" isimli haberleşme programı bulunduğu anlatıldı. Işık'ın cep telefonuna Eagle üzerinden "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak" mesajı yazılmıştı. Altında da 15 Temmuz 2016 gününe ait takvim yaprağı vardı. Yine sanık polis memurlarından İshak Erol, WhatsApp grubundan asker fotoğrafı paylaşarak "Bunların anlamını biliyor musunuz, yarın kamuflajları hazırlayın, yarın asker oluyoruz" şeklinde mesaj attığı saptandı.

HUBER'İ BİLMİYORMUŞ
Ardından sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu eski pilot komiser Tolga Gültekin, Cumhurbaşkanlığı'na ait Huber Köşkü'ne özel harekat timini götürmedikleri iddiasını kabul etmeyerek, şube müdürü Mehmet Tok'u suçladı. Askerden korkan Tok'un uçuşu iptal ettirdiğini öne süren pilotlar, darbe başarısız olunca sığınakta saklandıklarını anlattı. Huber Köşkü'nün nerede olduğunu bilmediğini savunan Gültekin, savunmasına şöyle devam etti: "15 Temmuz gecesi filoya ceketinin kolları kısa, dar kısa pantolonlu, üstünde de uygunsuz bir şekilde giyilmiş hücum yeleği olan biri girdi. 'Bizi Huber Köşkü'ne götüreceksiniz' dedi. Bu kişinin şube müdüründen daha yetkili olması söz konusu değildi." Bu arada da, sanık polislerden 21'i hakkında Meclis'i, hükümeti ve anayasal düzeni devirmeye teşebbüs suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, örgüt üyeliğinden de 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 8 polis hakkında ise sadece silahlı terör örgütü üyeliğinden 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



YARGILANIYORLAR
FETÖ'nün firari savcılarından olan , 2013'de yapımı tamamlanan Cezaevi Duruşma Salonları'nın inşaatıyla bizzat ilgilenmişti. Silivri Cezaevi Yerleşkesi içinde olan Türkiye'nin en büyük duruşma salonunda Ergenekon ve Balyoz ının sanıkları ifade vermişti. İşte 'cülerin "Bir gün burada herkes yargılanacak" dediği salonlar kendilerine kaldı!



FETÖ'cü hainlerin hiçbir yakını dün Silivri'ye gitmedi. Gaziler ise salona geçip "Biz buradayız" diyerek hainlere tokadı indirdi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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beynini kiralayanlar beynini kiralayanlar

bunları kullananları devlet bilmeli ve bunlara dewlet maaş ve hertürlü ödeme keslmeli karıları ve evlatları asla dewlete alınmamalı yararlandırılmamalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 28.12.2016 11:12
A.AŞILAK A.AŞILAK

SİZE YAZIKLAR OSUN:BU ÜLKEYE İHANET EDİP BU MİLLETE KURŞUN SIKTINIZ,HANİ SİZ SÖVENE DİLSİZ,DÖVENE ELSİZDİNİZ .SİZİN PKK DAN HİÇ BİR FARKINIZ YOK VATAN HAİNLERİ................................................

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 28.12.2016 10:32
ihsan ihsan

b unlar idam EDİLSİN temizlensin mikroplar

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:39
Ramba Samba Ramba Samba

iki kelimeyle receteyi yazmissin Yoksa ne devlet nede millet deva bulacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 16:11
taka41 taka41

sindilerde yakalananlar salaga yatti...her biri .onlar rol yapmasinda Usta adamlardir...biri ben putinim biri zenciyim der...kendi inansin yeter.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 28.12.2016 08:45
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