Silivri cemaati

Teröristbaşı Gülen ile çetesinin kumpası sonucu Ergenekon ve Balyoz’da yüzlerce kişi yargılandı. Ancak Silivri’deki sanık sandalyelerinde bu kez FETÖ’cüler vardı. İstanbul’daki darbedavasının ilk duruşmasında polisler hakim karşısına çıktı. Zanlıların Eagle yüklü cep telefonlarında “ABD’den haber; Erdoğan’a darbe yapılacak” mesajının bulunduğu açıklandı.
ABD'deki ininde saklanan teröristbaşı Fetullah Gülen, yıllarca devletin içine sızdı. Türk SilahlıKuvvetleri ile Emniyet başta olmaküzere pek çok kurumda yuvalandı.15 Temmuz günü de halkına darbe yapmaya kalkıştı. Ancak kahramanlar canıpahasına bu hainliği ortadan kaldırdı. İşte 15 Temmuz darbe girişiminin adli ayağında da düğmeye basıldı. İstanbul'dadün darbenin ilk duruşması vardı. Birzamanlar FETÖ'nün kumpasları sonucuBalyoz ve Ergenekon sanıklarınınyargılandığı Silivri Duruşma Salonu'nda bu kez darbeci polisler sıralanmıştı. 'Yarın asker oluyoruz!' Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 polisin yargılanmasına başlandı. İddianamede,sanık polis Muhammet Işık'ınkullandığı cep telefonunda "Eagle"isimli haberleşme programı bulunduğuanlatıldı. Işık'ın cep telefonuna Eagle üzerinden "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak" mesajı yazılmıştı. Altında da 15 Temmuz 2016 gününe ait takvim yaprağı vardı. Yine sanık polis memurlarından İshak Erol, WhatsApp grubundan asker fotoğrafı paylaşarak "Bunların anlamını biliyormusunuz, yarın kamuflajları hazırlayın,yarın asker oluyoruz" şeklinde mesaj attığı saptandı.
HUBER'İ BİLMİYORMUŞ
Ardından sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu eski pilot komiser Tolga Gültekin, Cumhurbaşkanlığı'na ait Huber Köşkü'ne özel harekat timini götürmedikleri iddiasını kabul etmeyerek, şube müdürü Mehmet Tok'u suçladı. Askerden korkan Tok'un uçuşu iptal ettirdiğini öne süren pilotlar, darbe başarısız olunca sığınakta saklandıklarını anlattı. Huber Köşkü'nün nerede olduğunu bilmediğini savunan Gültekin, savunmasına şöyle devam etti: "15 Temmuz gecesi filoya ceketinin kolları kısa, dar kısa pantolonlu, üstünde de uygunsuz bir şekilde giyilmiş hücum yeleği olan biri girdi. 'Bizi Huber Köşkü'ne götüreceksiniz' dedi. Bu kişinin şube müdüründen daha yetkili olması söz konusu değildi." Bu arada davada, sanık polislerden 21'i hakkında Meclis'i, hükümetive anayasal düzenidevirmeye teşebbüssuçlarından 3 kezağırlaştırılmışmüebbet, örgüt üyeliğinden de 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 8 polishakkında isesadece silahlıterör örgütüüyeliğinden15'er yıla kadarhapis cezası talepediliyor.
YARGILANIYORLAR FETÖ'nünfirari savcılarındanolan Fikret Seçen, 2013'deyapımı tamamlanan Silivri CezaeviDuruşma Salonları'nın inşaatıyla bizzatilgilenmişti. Silivri Cezaevi Yerleşkesiiçinde olan Türkiye'nin en büyük duruşmasalonunda Ergenekon ve Balyozkumpasının sanıkları ifade vermişti.İşte FETÖ'cülerin "Bir gün buradaherkes yargılanacak" dediğisalonlar kendilerinekaldı!
FETÖ'cü hainlerin hiçbir yakını dün Silivri'ye gitmedi. Gaziler ise salona geçip "Biz buradayız" diyerek hainlere tokadı indirdi.
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bunları kullananları devlet bilmeli ve bunlara dewlet maaş ve hertürlü ödeme keslmeli karıları ve evlatları asla dewlete alınmamalı yararlandırılmamalı
SİZE YAZIKLAR OSUN:BU ÜLKEYE İHANET EDİP BU MİLLETE KURŞUN SIKTINIZ,HANİ SİZ SÖVENE DİLSİZ,DÖVENE ELSİZDİNİZ .SİZİN PKK DAN HİÇ BİR FARKINIZ YOK VATAN HAİNLERİ................................................
b unlar idam EDİLSİN temizlensin mikroplar
iki kelimeyle receteyi yazmissin Yoksa ne devlet nede millet deva bulacak
sindilerde yakalananlar salaga yatti...her biri .onlar rol yapmasinda Usta adamlardir...biri ben putinim biri zenciyim der...kendi inansin yeter.
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