Noel baba!

HUSUMET BİTMEDİ
Yeniden başlayan husumet Sedat Şahin'in villasında kahvaltı yaparken uğradığı saldırıyla zirveye çıktı. Saldırıda Şahin'in kayınvalidesi Gülçin E. yaralandı. Bu olayların ardından güvenlik güçleri, operasyonlarını da sıklaştırdı. Saldırının yaşandığı dönem Saral grubundan 11 kişi gözaltına alındı. Bu saldırının ardından atağa geçen Şahinler ise intikam planını devreye soktu. Saldırıya karışan isimlerden İbrahim A.'yı, Abbas Ata'yı, Yakup Ç.'yi öldürdü. Polis, cinayetlerin ardından saldırıların tetikçilerini gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 1 Lav silahı, 2'si kaleşnikof marka 3 uzun namlulu silah, 4 el bombası ve 7 tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri ise fiziki ve teknik takiplerine devam etti. 30 Kasım'da yapılan baskınlarda 20'nin üzerinde çete üyesi enselendi.
GÖZ AÇTIRMADILAR
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bu çetelere tam anlamıyla büyük darbe indirdi. İtalyan mafyalarına özenen çetenin birbirlerine kanlı Noel saldırısı düzenlemek istedikleri belirledi. 31 Aralık'ta 5 ilde birbirlerine eş zamanlı saldırı planlayan Şahinler ve Sarallar'a geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Baskında Sarallar çetesinin elebaşların olan Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 27 tabanca, biri Uzi, 8 uzun namlulu silah, 1 adet jammer, 1 adet susturucu, 570 adet mermi ele geçirildi. Bazı silahların, bir otomobilin ön konsolundan çıkması ise şoke etti. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, silah ve mühimmatlar ise Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Bu arada, soruşturma kapsamında çetelerin liderleri Alaattin Saral ve Sedat Şahin hakkında arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
TETİKÇİYİ BÖYLE VURDULAR
Sedat Şahin'e saldırıyı düzenlediği belirlenen mafya tetikçisi Abbas Ata (36), Eyüp Göktürk'te öldürüldü. Saldırı anı da kameralara anbean yansıdı. Bu görüntüler, yürütülen soruşturma dosyasına da alındı. Görüntülerde sokakta yürüyen Abbas Ata'nın, araçtan inen bir saldırgan tarafından vurularak öldürülmesi vardı.
* Çete üyelerinden Engin G.'nin arabasında yapılan aramada, gizli bölmelerine saklanmış çok sayıda tabanca ele geçirildi.
FERİT ZENGİN
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ülkenin başında bukadar bela varken birde bunların çıkıp iş yapıyormuş gibi halleri insanın canını sıkıyor
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