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Kızım da ölmesin

Kızım da ölmesin
Kahramanmaraş'ta yaşayan Beytullah Kabasakal (31) üç ay önce babasını kaybetti. Geçen hafta ise oğlu Yalçın'ı (6) iğneden oluşan anaflaksi alerjisi yüzünden kaybetti. Oğullarının ölümüyle sarsılan Kabasakal ailesi, beyninde doğuştan tümör bulunan kızları Gülseren'in (2) tedavisi için hayırseverlerden yardım istedi. İnşaat işçisi baba , "2 çocuğum vardı, birini kaybettim. Allah'ım bunu bize bağışladı. Bu da hasta. Devlet yetkililerinden buna bir el atmalarını istiyorum Tümör gittikçe büyüyor. 2-3 aydan beri götüremiyorum. 3 ay önce babam öldü. Sonra oğlum. Oğlumu kaybettim kızımı yaşatın" dedi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Berkan Berkan

Hocam önce basiniz sagolsun , kalanlara saglik sihat afiyet dilerim . Nasil yardimci olabiliriz . Bir sosyal medya hesap falan varmi .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 16:52
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