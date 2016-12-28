Kızım da ölmesin

Kahramanmaraş'tayaşayan Beytullah Kabasakal(31) üç ay önce babasınıkaybetti. Geçen hafta ise oğluYalçın'ı (6) iğneden oluşananaflaksi alerjisi yüzündenkaybetti. Oğullarınınölümüyle sarsılan Kabasakalailesi, beyninde doğuştantümör bulunan kızlarıGülseren'in (2) tedavisi içinhayırseverlerden yardımistedi. İnşaat işçisi babaBeytullah Kabasakal, "2 çocuğumvardı, birini kaybettim. Allah'ımbunu bize bağışladı. Bu da hasta.Devlet yetkililerinden buna birel atmalarını istiyorum Tümörgittikçe büyüyor. 2-3 aydanberi götüremiyorum. 3 ay öncebabam öldü. Sonra oğlum.Oğlumu kaybettim kızımıyaşatın" dedi.
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Hocam önce basiniz sagolsun , kalanlara saglik sihat afiyet dilerim . Nasil yardimci olabiliriz . Bir sosyal medya hesap falan varmi .
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