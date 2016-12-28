Hocam otur: Sıfır

ATV'de Selçuk Yöntem'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan tarih öğretmeni, herkesi şaşırttı. Yarışmaya İzmir'den katılan 11 yıllık tarih öğretmeni Sinem Odabaşı, "Buradan iyi bir anı ile ayrılmak istiyorum" dedi. İlk 4 soruyu bildi. Ekrana gelen "1976-2008arası devlet başkanı olanve geçtiğimiz günlerdehayatını kaybeden LatinAmerikalı lider kimdir?" sorusunda tekledi. Obabaşı, yüzde 50 jokerini kullandı. Ekranda kalan Che Guevara'yı da Fidel Castro'yu da tanıdığını belirtti. Ardından kendinden emin bir şekilde "Che Guevara" dedi. Salonda herkes buz kesti. Selçuk Yöntem de şaşkınlığını gizleyemedi. Odabaşı, "Aslında cevabın Castro olduğunu, hatta bir süre önce öldüğünü biliyordum. Neden böyle bir cevap verdim. Ben de bilmiyorum" dedi. "İyi bir anı ile ayrılmak istiyorum" dediği yarışmayı, hiç para alamadan "Kötü bir anıyla" terk etti.
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