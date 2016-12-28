Atalay Filiz, dün evrakta sahteciliksuçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 35 yıla kadar hapsi istenen azılı katil, hakimin “Kimliklerde bulunan fotoğraflar sana mı ait” sorusunu, “Evet. Gençliğime benziyor” şeklinde yanıtladı...
İstanbul Tuzla'da 27 Mayıs'ta Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesi tüm Türkiye'yi sarstı. Odönem polisin yaptığı inceleme, son zamanlarınen ilginç katil zanlısı Atalay Filiz'iortaya çıkardı. Filiz, cinayetten bir süre önceKayıkçı'nın eşine ait çay ocağında çalışmayabaşladı. Kendisini Furkan olarak tanıtan Filiz,Kayıkçı'nın gerçek kimliğini öğrendiğini anlayıncatalihsiz kadını öldürdü. Ardından kayıplarakarıştı. Polisin yaptığı araştırmada Filiz'inGöktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova'yı daöldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının sevgilisiOlga Seregina'dan Aralık 2011'den bu yanahaber alınamadığı anlaşıldı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Tüm bunlar gün yüzüne çıkarken Filiz, 12Haziran'da İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı.Üzerinden çok sayıda sahte kimlik ve belgeçıkan Filiz'in bu belgeleri çay bahçesine gelenmüşterilerden çaldığı ortaya çıktı. Hakkındasahtecilik suçlamasıyla da dava açıldı. Tasarlayarakadam öldürmek suçlamasıyla ömür boyuhapsi istenen Filiz dün sahtecilik soruşturmasıkapsamında hakim karşısına çıktı. 35 yıla kadarhapsi istenen Filiz, duruşmaya Ses ve GörüntüBilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemehakimi Filiz'e sahte kimliklerde bulunan fotoğrafınkendisine ait olup olmadığını sordu. Filiz ise,"Evet gençliğime benziyor" şeklinde yanıtladı.Savunmasını bir sonraki duruşmada yapmakisteyen azılı katilin avukatları da suskun kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.