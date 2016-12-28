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‘Gençliğime benziyor’

, dün sıyla hakim karşısına çıktı. 35 yıla kadar hapsi istenen azılı katil, hakimin “Kimliklerde bulunan fotoğraflar sana mı ait” sorusunu, “Evet. Gençliğime benziyor” şeklinde yanıtladı...

‘Gençliğime benziyor’
İstanbul Tuzla'da 27 Mayıs'ta Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesi tüm Türkiye'yi sarstı. O dönem polisin yaptığı inceleme, son zamanların en ilginç katil zanlısı Atalay Filiz'i ortaya çıkardı. Filiz, cinayetten bir süre önce Kayıkçı'nın eşine ait çay ocağında çalışmaya başladı. Kendisini Furkan olarak tanıtan Filiz, Kayıkçı'nın gerçek kimliğini öğrendiğini anlayınca talihsiz kadını öldürdü. Ardından kayıplara karıştı. Polisin yaptığı araştırmada Filiz'in Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova'yı da öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının sevgilisi Olga Seregina'dan Aralık 2011'den bu yana haber alınamadığı anlaşıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ
Tüm bunlar gün yüzüne çıkarken Filiz, 12 Haziran'da İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı. Üzerinden çok sayıda sahte kimlik ve belge çıkan Filiz'in bu belgeleri çay bahçesine gelen müşterilerden çaldığı ortaya çıktı. Hakkında sahtecilik sıyla da açıldı. Tasarlayarak adam öldürmek suçlamasıyla ömür boyu hapsi istenen Filiz dün sahtecilik soruşturması kapsamında hakim karşısına çıktı. 35 yıla kadar hapsi istenen Filiz, ya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. hakimi Filiz'e sahte kimliklerde bulunan fotoğrafın kendisine ait olup olmadığını sordu. Filiz ise, "Evet gençliğime benziyor" şeklinde yanıtladı. Savunmasını bir sonraki duruşmada yapmak isteyen azılı katilin avukatları da suskun kaldı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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