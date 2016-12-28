Fuat Doğu CIA’ye çalıştı

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en çok öne çıkan müsteşarlarından Fuat Doğu ile yıllar önce yaptığı bir röportajda duyduğu itirafı ilk kez açıkladı. Dün akşam aHaber'de Memleket Meselesi adlı progama katılan Özdağ, eski MİT Müsteşarı Fuat Doğu'nun emekli olduğu dönemde kendisine, "Ben MİT Müsteşarlığıyapmadım. Ben CIA'nınşube müdürlüğünü yaptım" sözlerini kullandığını açıkladı. Özdağ, "Röportaj sırasında önüne teyp koymuştum. Daha sonra farkına varmış. Beni telefonla aradı. 'O kaseti bana getireceksin' dedi. Yeniden evine gidip o kaseti Fuat Doğu'ya geri verdim" ifadesini kullandı.
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nato'ya bağlıysan zaten cia'sın.
1973 e kadar maaşlarını CİA nın ödediği bir MİT imiz olduğunu, aynı binada bulunduklarını yazarlar.
DEMEKKİ NEYMİŞ BÜTÜN BU OLANLAR CIA NIN KONTROLÜNDE OLUYORMUŞ ŞİMDİ ANLADINMI EY BENİM KALENDER MİLLETİM. CIA DEMEK ERGENEKON DEMEKTİR
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