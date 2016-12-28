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’ye çalıştı

Fuat Doğu CIA’ye çalıştı
AK Parti ve Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en çok öne çıkan larından Fuat Doğu ile yıllar önce yaptığı bir röportajda duyduğu itirafı ilk kez açıkladı. Dün akşam aHaber'de Memleket Meselesi adlı progama katılan Özdağ, eski Müsteşarı 'nun emekli olduğu dönemde kendisine, "Ben MİT Müsteşarlığı yapmadım. Ben CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım" sözlerini kullandığını açıkladı. Özdağ, "Röportaj sırasında önüne teyp koymuştum. Daha sonra farkına varmış. Beni telefonla aradı. 'O kaseti bana getireceksin' dedi. Yeniden evine gidip o kaseti Fuat Doğu'ya geri verdim" ifadesini kullandı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba 01:55
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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misafir misafir

nato'ya bağlıysan zaten cia'sın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 17:14
birsu birsu

1973 e kadar maaşlarını CİA nın ödediği bir MİT imiz olduğunu, aynı binada bulunduklarını yazarlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 28.12.2016 11:51
erhan &#231;i&#231;ek erhan çiçek

DEMEKKİ NEYMİŞ BÜTÜN BU OLANLAR CIA NIN KONTROLÜNDE OLUYORMUŞ ŞİMDİ ANLADINMI EY BENİM KALENDER MİLLETİM. CIA DEMEK ERGENEKON DEMEKTİR

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır1
cevapla 28.12.2016 05:58
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