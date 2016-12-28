Barınakta vahşet!

Kan donduran olayın adresi Kütahya'dakiBelediye SokakHayvanlarıBakımevi veRehabilitasyonMerkezi oldu. Hayvan barınağındaki aç köpeklerin yavruköpekleri yemesi vicdan sahibiherkesi çıldırttı. Vahşet görüntüler üzerine harekete geçen Hayvan Dostları adlı bir grup imza kampanyası başlatarak herkesi tepki göstermeye çağırdı. Çağrı üzerine harekete geçen Altın Mehmetcik 85 yaşındaki dedeyi evlenme vaadiyle kandıran 61'lik Rabiya, altınları alıp kaçmaya kalktı. Ancak, durumdan şüphelenerek her gün evi kontrol eden jandarmaya yalanını yutturamadı Kendine güzel bir eş bulduğunu düşünen Kazım dedeyi dolandırılmaktan jandarma ekipleri kurtardı. Yaşlı adam yaşadıklarına çok üzüldüğünü söyledi.
BARINAKTA VAHŞET! Kütahya'daki hayvan barınağında aç bırakılan köpekler birbirini yedi. Görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Yaşanan vahşet hayvanseverleri çılgına çevirdi... Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu soruşturma başlattıklarını açıkladı. Kütahya Barosu Başkanı Ahmet Atam da, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, aç kalan köpeklerin birbirini yediği iddialarının takipçisi olacaklarını bildirdi.
kalan karakter 1000
lanet olsun böyle insanlara..bu masumların bu şekilde can vermelerine sebep olanlar dilerim hem yüce yaratanın adaletinden ham hukuki adaletten cezalarını alırlar inşallah..yaratılanı severiz yaratandan ötürü diyoruz mağdem bu masumlarıda bizi yaratan allah yarattı..onlar bize yüce yaratanın emanetleri allahın sessiz kuılları..onların yaşam şartlarını kolaylaştırmak için yerel hizmetler ve yetkililer neden bişeyler yapmıyorlar..onlara yapılan suçlar için cezaların ağırlaştırılması içinde hayvan haklarını koruyan yasaların çıkmasını hükümetten bekliyoruz..yazıktır yaa..hiçmi vicdan yok
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.