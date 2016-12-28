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Barınakta !

’daki hayvan barınağında aç bırakılan köpekler birbirini yedi. Görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Yaşanan hayvanseverleri çılgına çevirdi...

Barınakta vahşet!
Kan donduran olayın adresi Kütahya'daki Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Hayvan barınağındaki aç köpeklerin yavru köpekleri yemesi vicdan sahibi herkesi çıldırttı. görüntüler üzerine harekete geçen Hayvan Dostları adlı bir grup imza kampanyası başlatarak herkesi tepki göstermeye çağırdı. Çağrı üzerine harekete geçen Altın Mehmetcik 85 yaşındaki dedeyi evlenme vaadiyle kandıran 61'lik Rabiya, altınları alıp kaçmaya kalktı. Ancak, durumdan şüphelenerek her gün evi kontrol eden jandarmaya yalanını yutturamadı Kendine güzel bir eş bulduğunu düşünen Kazım dedeyi dolandırılmaktan jandarma ekipleri kurtardı. Yaşlı adam yaşadıklarına çok üzüldüğünü söyledi.

BARINAKTA VAHŞET!
'daki hayvan barınağında aç bırakılan köpekler birbirini yedi. Görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Yaşanan vahşet hayvanseverleri çılgına çevirdi... Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu soruşturma başlattıklarını açıkladı. Kütahya Barosu Başkanı Ahmet Atam da, Belediye ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, aç kalan köpeklerin birbirini yediği iddialarının takipçisi olacaklarını bildirdi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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aybala aybala

lanet olsun böyle insanlara..bu masumların bu şekilde can vermelerine sebep olanlar dilerim hem yüce yaratanın adaletinden ham hukuki adaletten cezalarını alırlar inşallah..yaratılanı severiz yaratandan ötürü diyoruz mağdem bu masumlarıda bizi yaratan allah yarattı..onlar bize yüce yaratanın emanetleri allahın sessiz kuılları..onların yaşam şartlarını kolaylaştırmak için yerel hizmetler ve yetkililer neden bişeyler yapmıyorlar..onlara yapılan suçlar için cezaların ağırlaştırılması içinde hayvan haklarını koruyan yasaların çıkmasını hükümetten bekliyoruz..yazıktır yaa..hiçmi vicdan yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 28.12.2016 10:56
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