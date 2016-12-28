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Altın Mehmetçik

85 yaşındaki dedeyi evlenme vaadiyle kandıran 61’lik Rabiya, altınları alıp kaçmaya kalktı. Ancak, durumdan şüphelenerek her gün evi kontrol eden jandarmaya yalanını yutturamadı

Altın Mehmetçik
Samsun'da 85 yaşındaki 'ı evlenme vaadiyle ya çalışan 61 yaşındaki Rabiya D., jandarmanın dikkati sayesinde, aldırdığı altınlarla kaçarken yakalandı. Tekkeköy İlçesi Yağbasan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kazım Üstündağ'ın, evlenmek istediğini öğrenen Azeri uyruklu hemşire Rabiya D., Kahramanmaraş'tan karayolu ile 'a gelerek yaşlı adama eşinden boşandığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Kazım Üstündağ'ın kabul etmesi üzerine de eve yerleşti. Bu sırada Tekkeköy İlçesi Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri dolandırıcılık ihtimali üzerine evi kontrol etmeye başladı.

KİMLİK YALANI
Yaşlı adama 2 altın bilezik, 2 yüzük, 1 altın küpe aldıran Rabiya D., altınlar ve 500 lirayı alıp, nüfus cüzdanı çıkarmak için Malatya'ya gideceğini söyledi. Bu sırada evi kontrole gelen jandarma kadının gittiğini öğrenince otogara koştu. Mehmetçik Rabiya D.'yi otobüste yakalayıp gözaltına aldı.
Kendine güzel bir eş bulduğunu düşünen Kazım dedeyi dolandırılmaktan jandarma ekipleri kurtardı. Yaşlı adam yaşadıklarına çok üzüldüğünü söyledi.



JANDARMA OTOGARDA BULDU
Otogarda yakalanan Rabiya D.'nin evli olduğu, evlenmek amacıyla 3 ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

jandarmamıza teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı onları kutluyorum ya bu yanlız yaşayan ihtiyar insanları devlet gözetmeli ayrı bir birim oluşturup bu insanların mal varlıklarını çalanları yakalmalı bu çok oluyor birde gümrük giriş çıkşlara çok önem vermeli çünkü bizim yer altı zenginliklerimizi birileri avrupa ülkelerine götürüyor çok sıkı kontrol edilmelidir

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.12.2016 10:28
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