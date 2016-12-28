Afşin kurtuldu

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde oturan Cüneyt ve Altun İmer çiftinin 5 yaşındaki kızları Afşinparmakları bitişik doğdu.Maddi imkansızlar nedeniyleameliyat olamadı. Doktorlar ameliyat edilmezse parmaklarının kesileceğini söyledi. Bunun küçük Afşin için yardım kampanyası başlatıldı. Kısa sürede ameliyat için gerekli olan 15 bin TL toplandı. Küçük Afşin'in tedavisi için yardımda bulunan herkese teşekkür eden baba Cüneyt İmer, "Toplanan bu para son kuruşunakadar tamamıyla kızımızınsağlığı için kullanılacak" dedi. Anne Altun İmer ise, "Kızımıneli artık kalem tutabilecek" diye konuştu.
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