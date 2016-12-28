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Afşin kurtuldu

Afşin kurtuldu
Bitlis'in İlçesi'nde oturan Cüneyt ve Altun İmer çiftinin 5 yaşındaki kızları Afşin parmakları bitişik doğdu. Maddi imkansızlar nedeniyle ameliyat olamadı. Doktorlar ameliyat edilmezse parmaklarının kesileceğini söyledi. Bunun küçük Afşin için yardım kampanyası başlatıldı. Kısa sürede ameliyat için gerekli olan 15 bin TL toplandı. Küçük Afşin'in tedavisi için yardımda bulunan herkese teşekkür eden baba Cüneyt İmer, "Toplanan bu para son kuruşuna kadar tamamıyla kızımızın sağlığı için kullanılacak" dedi. Anne Altun İmer ise, "Kızımın eli artık kalem tutabilecek" diye konuştu.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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