Açık ameliyat

Kanseri yenen Bekir Burhan, 7 yıl önce de beyin tümöründen uyutulmadan ameliyat edilerek kurtuldu. Ancak aynı yerde tümörü nüksetti. Yine uyutulmadan yapılan ameliyatta bu kez navigasyon yöntemi de kullanıldı
İzmir'de yaşayan Bekir Burhan'ın (27) hayatı hastalıklarla mücadele etmekle geçti. 13 yaşındaykenyakalandığı lenf kanserini 2 yıl dayendi. Hastalık çilesi, bu kez 2010'da bayılma şikayetiyle gittiği hastanede 'glioblastoma multiforme' (kötü huylu beyin tümörü) tanısıyla yeniden başladı. Doktorların "Ameliyat olmazsanölürsün, olduğunda ise felç kalabilirsin" demesi üzerine 6 ay çare bulmak için dolaştı. Sonunda 'uyanık cerrahi' yöntemi uygulayan Beyin CerrahıProf. Dr. Sertaç İşlekel tarafındanameliyat edildi. Tümör çıkarıldıktan sonra kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Ancak tümörsüz dönem 6 yıl sürdü. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kontrole giden Burhan, tümörün nüks ettiğini öğrendi. Tekrar Prof. Dr. İşlekel'e başvurdu. İzmir Kent Hastanesi'nde neşter altına yattı. Doktor İşlekel,Burhan'ı yine konuşa konuşa, bukez navigasyon yöntemini de kullanarakameliyat etti. Tümörden bir kez daha kurtulan Bekir Burhan, "İlk tümör de doktorlar 'Ameliyat olmazsan ölürsün, olduğunda ise felç kalma riskin var' dedi. Sertaç hocam sayesindeiyileştim" dedi. Prof. Dr. Sertaç İşlekel ise "Hastayı uyutmadan navigasyon eşliğinde ameliyat henüz Türkiye'de çok yeni bir uygulama. Bu sistem tümörünyerini gösteriyor. Bu şekilde daha küçük kesiklerle beyine ulaşılıyoruz" şeklinde konuştu.
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