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Açık

Kanseri yenen , 7 yıl önce de nden uyutulmadan edilerek kurtuldu. Ancak aynı yerde tümörü nüksetti. Yine uyutulmadan yapılan ameliyatta bu kez navigasyon yöntemi de kullanıldı

Açık ameliyat
İzmir'de yaşayan Bekir Burhan'ın (27) hayatı hastalıklarla mücadele etmekle geçti. 13 yaşındayken yakalandığı lenf kanserini 2 yıl da yendi. Hastalık çilesi, bu kez 2010'da bayılma şikayetiyle gittiği hastanede 'glioblastoma multiforme' (kötü huylu ) tanısıyla yeniden başladı. Doktorların "Ameliyat olmazsan ölürsün, olduğunda ise felç kalabilirsin" demesi üzerine 6 ay çare bulmak için dolaştı. Sonunda 'uyanık cerrahi' yöntemi uygulayan Beyin Cerrahı Prof. Dr. Sertaç İşlekel tarafından ameliyat edildi. Tümör çıkarıldıktan sonra kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Ancak tümörsüz dönem 6 yıl sürdü. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kontrole giden Burhan, tümörün nüks ettiğini öğrendi. Tekrar Prof. Dr. İşlekel'e başvurdu. İzmir Kent Hastanesi'nde neşter altına yattı. Doktor İşlekel, Burhan'ı yine konuşa konuşa, bu kez navigasyon yöntemini de kullanarak ameliyat etti. Tümörden bir kez daha kurtulan , "İlk tümör de doktorlar ' olmazsan ölürsün, olduğunda ise felç kalma riskin var' dedi. Sertaç hocam sayesinde iyileştim" dedi. Prof. Dr. Sertaç İşlekel ise "Hastayı uyutmadan navigasyon eşliğinde ameliyat henüz Türkiye'de çok yeni bir uygulama. Bu sistem tümörün yerini gösteriyor. Bu şekilde daha küçük kesiklerle beyine ulaşılıyoruz" şeklinde konuştu.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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