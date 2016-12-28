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22 ilde dev operasyonu!

merkezli 22 ilde yapılan /PDY operasyonunda 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.

22 ilde dev FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından /PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 5'inin kara, 2'sinin deniz ve birinin hava kuvvetleri komutanlıkları, 26'sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu kaydedildi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba 13:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Siyonist yahudi-haçlıların uşağı ahmak,terörist,fesat,zalim,firavun feto.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 16:30
Ramba Samba Ramba Samba

Köpeklere Cellat ariyacaginizda bana müracat edebilirsiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 16:09
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