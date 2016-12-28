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12 yıl sonra bin yaşında

12 yıl sonra bin yaşında
Antalya'nın Elmalı İlçesi'ndeki eteklerindeki anıt ağaçlar büyük ilgi çekiyor. 3 bin 86 metre yüksekliğe sahip Kızlar Sivrisi Dağı'nın eteklerinde bin 520 metre rakımda bulunan Sedir Araştırma Ormanı, yüzlerce yıllık anıt ağaçları barındırıyor. 2010 yılında Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü ekipleri tarafından ölçümü yapılan 2.42 metre çapında, 22.8 metre boyundaki Şah Ardıç 988 yaşında. 897 yaşındaki Koca Sedir'in ise çapı 2.29, boyu 32.5 metre.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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